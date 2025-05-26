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"ثريا" يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم

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غلاف الكتاب
 
الإثنين، 26-05-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري- فاز الفيديو الأردني لإطلاق كتاب الطبخ المميز "ثريا: وصفات من مطبخ عائلتنا في الأردن" بجائزة أفضل فيديو لإطلاق كتاب ضمن جوائز Gourmand World Cookbook Awards العالمية، مما يمهد الطريق لإنجازات أكبر بينما يتنافس الكتاب على ثلاث جوائز دولية إضافية في يونيو القادم.

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الكتاب من تأليف ونشر الكاتب الأردني-الكندي نديم منصور في كندا، وقد وصل إلى التصفيات النهائية في ثلاث فئات رئيسية: أفضل كتاب عن المطبخ المتوسطي، أفضل كتاب عائلي، وأهم جائزة Best of the Best، حيث اختير ضمن أفضل أربعة كتب على مستوى العالم، حاملاً بالفعل شارة Best of the Best المرموقة. ويُعد "ثريا" أول كتاب طبخ أردني باللغة الإنجليزية يصل إلى هذا المستوى من التقدير العالمي، ليؤكد بذلك قوة السرد الثقافي في الشتات وقدرته على لمس القلوب حول العالم.


وقال منصور: "بدأت هذه الرحلة من مطبخ والدتي في عمّان، وتحوّلت إلى واقع هنا في كندا. حصولنا على جائزة أفضل فيديو لإطلاق كتاب هو محطة مؤثرة للغاية، خصوصاً قبل مشاركة الكتاب في نهائيات قد تغيّر التاريخ."


الفيديو، الذي تم تصويره وإنتاجه في الأردن، يأسر جوهر "ثريا" من خلال سرد بصري نابض، وفن طهي ساحر، ولحظات عاطفية عميقة. يأخذ المشاهدين في رحلة بين نكهات التوابل، وذكريات الأجيال، وموائد العائلة التي تتجاوز الجغرافيا. يمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط: https://thurayadelights.com/best-cookbook-launch-video/وقد بات اليوم يحمل بفخر ختم .Gourmand Winner

 

يحمل الكتاب اسم "ثريا" تيمناً بوالدة الكاتب، وهو بمثابة رسالة حب للعائلة وتكريم لتجربة الهجرة. يضم أكثر من 120 وصفة تجمع بين تقاليد المطبخ الشامي والنكهات العصرية، ليحمل دفء المطبخ الأردني والشرقي إلى مطابخ العالم. أُطلق الكتاب لأول مرة في عمان في يوليو 2024، ثم في كندا خلال فبراير 2025 ضمن فعاليات  ROM Talks في متحف أونتاريو الملكي، بالتعاون مع مجموعة وداد قعوار للتراث العربي.


ومع اقتراب حفل التتويج النهائي في لشبونة، تترقّب الأوساط الأدبية والذوّاقة في العالم النتيجة. وبعد أن حصد جائزة عالمية بالفعل، يبدو أن "ثريا" مستعد لكتابة فصل جديد في سجل الإنجازات العربية على الساحة العالمية.

 
gnews

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