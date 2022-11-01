جامعة الأميرة سمية الأولى على أوروبا والشرق الأوسط في مسابقة الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري - أحرز فريق الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في مسابقة جامعة روتشستر للتكنولوجيا الإقليمية لكشف الاختراق والتي نظمها فرع الجامعة في دبي، أقيمت هذا العام للفرق الأردنية في جامعة عمان الأهلية.

وأهل هذا الفوز الجامعة للمسابقة النهائية في مقر الجامعة الرئيس في الولايات المتحدة الاميركية ، مطلع العام المقبل 2023.

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وحقق المركز الأول فريق الجامعة المكون من الطلاب؛ أحمد الجندي، حمزة سحت، عمر حمادة، مصطفى الشوا، سامي اياد، وكابتن الفريق نزار الدرادكه، وبدعم الطالب عامر جرار، وبإشراف الدكتور اشرف احمد عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة والدكتور محمد عبابنة /قسم الأمن السيبراني، في حين حلت الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثاني ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي في المركز الثالث.



وهنّأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء الطلبة الفائزين ومشرفيهم، معربة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس تفوق الجامعة وريادتها على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكفاءة برامجها التي تصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتحفز فيهم روح التنافس، والعمل بروح الفريق الواحد.



من جانبها أكدت القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتورة وجدان ابو الهيجاء حرص الجامعة على دعم طلبتها لتحقيق التميز عبر مشاركات فاعلة في مسابقات محلية وعالمية، بما ينسجم مع تخصص الأمن السيبراني الذي تطرحه الجامعة وتفعيل المعارف المتعلقة به لاكساب الطلبة مهارات وخبرات تفتح لهم أبواب سوق العمل بعد التخرج.