جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تخرّج الفوجَ الثالثَ للبرنامج التدريبي في الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - خرّجت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، وبالاشتراك مع جامعة أريزونا الأمريكية - توسان، الفوج الثالث للبرنامج التدريبي في الأمن السيبراني، وضم مشاركين من جهات حكومية وأجهزة أمنية وقطاع البنوك، وطلبة من الجامعة.

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وهنّأ رئيسُ الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الخريجين، مشيداً بأهمية البرنامج الحيوي واستمراريته، وحرص جهات حكومية وخاصة على إلحاق موظفيها به، مثمّناً الشراكة الاستراتيجية مع جامعة أريزونا.



وأضاف الرفاعي أنه وإستجابة للنهج المتميز الذي تتبعه الجامعة، بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، حرصت على إطلاق هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات؛ مراعاة لمتطلبات سوق العمل العالمية واحتياجاتها الحديثة.



وبدوره قال مدير مركز التدريب في الجامعة الأستاذ الدكتور جعفر الصرايرة إن البرنامج يعدّ الأول من نوعه في مجال الأمن السيبراني على مستوى الأردن والمنطقة، وتقوم عليه خبرات محلية وعالمية، ويحصل من خلاله المشارك على شهادة مهنية من الجامعتين، ويشمل التدريب ثلاثة مستويات، يغطي الأول مكوناً رئيسياً لمفاهيم الأمن السيبراني على مستوى شبكات الحاسوب، والثاني يغطي أمن الحاسوب، والثالث أمن الأجهزة الخلوية والحوسبة السحابية.



وزاد الصرايرة أن المنهاج التدريبي العملي يقدّم من خلال مختبر معدٍّ من قبل جامعة أريزونا وبالتنسيق مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.



ويشار إلى أن الأمن السيبراني عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية الهادفة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.



ويذكر أن جامعة أريزونا مؤسسة تعليمية مرموقة للأبحاث، توفّر 150 برنامجا دراسيا جامعيا وأكثر من 200 برنامج للدراسات العليا.