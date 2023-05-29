جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم طلبتها الذين يجمعون بين الدراسة والعمل

الوكيل الإخباري -

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برعاية رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عقد الملتقى الخامس للطلبة الذين يجمعون بين الدراسة والعمل، والذي نظمه مكتب الإرشاد الوظيفي في عمادة القبول والتسجيل، وكرم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، طلبة الجامعة من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الذين يجمعون بين الدراسة والعمل خلال افتتاح الملتقى، وبحضور عميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبد الغفور ابراهيم الصيدي، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأساتذتها.وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور الصيدي، إن مكتب الإرشاد الوظيفي ينظم هذا الملتقى سنوياً تشجيعاً لطلبة الجامعة على خوض مسار الحياة العملية وهم على مقاعدهم الدراسية والربط المباشر بسوق العمل والدمج بين الحياة العلمية والعملية في ذات الوقت، بهدف تنمية المهارات والكفاءات التي يمتلكونها وصقلها بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل مع الحفاظ على التحصيل الأكاديمي المتميز، وتعزيزاً لهذا التميز يأتي هذا التكريم.كما تحدث كلاً من الطلبة ؛ براء عودة ودانيال طويل، عن تجربتهم الشخصية في الجمع بين العمل والدراسة، والفرصة التي تقدمها الجامعة للطلبة والتي تساهم في فتح قنوات التواصل المباشر مع سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ومساعدة الطلبة للاستفادة من هذه الفرص في بناء المستقبل الذي يطمحون له.