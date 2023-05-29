الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فريز: سياسية البنك المركزي النقدية منعت الدولرة في الاردن

الرئاسة التركية: علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها ثلاثة محاور

"باي باي كمال!".. موجة سخرية عربية تساند أردوغان بمقاطع فيديو - شاهد

إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

الرئاسة الفلسطينية: جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد

الإثنين، 29-05-2023 01:30 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم طلبتها الذين يجمعون بين الدراسة والعمل

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM


الوكيل الإخباري - برعاية رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عقد الملتقى الخامس للطلبة الذين يجمعون بين الدراسة والعمل، والذي نظمه مكتب الإرشاد الوظيفي في عمادة القبول والتسجيل، وكرم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، طلبة الجامعة من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الذين يجمعون بين الدراسة والعمل خلال افتتاح الملتقى، وبحضور عميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبد الغفور ابراهيم الصيدي، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأساتذتها.اضافة اعلان


وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور الصيدي، إن مكتب الإرشاد الوظيفي ينظم هذا الملتقى سنوياً  تشجيعاً لطلبة الجامعة  على  خوض مسار الحياة العملية وهم على مقاعدهم الدراسية  والربط المباشر بسوق العمل والدمج بين الحياة العلمية  والعملية في ذات الوقت، بهدف تنمية المهارات والكفاءات التي يمتلكونها وصقلها بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل مع الحفاظ على التحصيل الأكاديمي المتميز، وتعزيزاً لهذا التميز يأتي هذا التكريم.

كما تحدث كلاً من الطلبة ؛ براء عودة ودانيال طويل، عن تجربتهم الشخصية في الجمع بين العمل والدراسة، والفرصة التي تقدمها الجامعة للطلبة والتي تساهم في فتح قنوات التواصل المباشر مع سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ومساعدة الطلبة للاستفادة من هذه الفرص في بناء المستقبل الذي يطمحون له.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يتعاقد مع فندق فيرمونت عمان لتزويد كبار عملاء البنك بمزايا حصرية

Jo Academy Logo

"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

WhatsApp Image 2023-05-29 at 9.22.57 AM

سامسونج إلكترونيكس تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً

PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يحصد جائزتين مرموقتين "البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن" و " أفضل بنك في الأردن " من مجلة CFI.co العالمية"

AMMRZ_Lobby_2075

فندق الريتز – كارلتون عمّان يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملياته ونجاحاتها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-06 at 7.14.26 PM

السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

WhatsApp Image 2023-05-03 at 3.19.15 PM

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا يفتتح المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة بنسختها الثالثة عشرة بالتعاون مع اورانج كورنرز