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الخميس، 07-07-2022 03:11 م

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم مؤسسة المناظرات والفكر لحصولها على جائزة روّاد المناظرة الدولية  

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الوكيل الإخباري - كرّم رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي مؤسسة المناظرات والفكر لحصولها على جائزة "رواد المناظرة"، خلال البطولة الدولية السادسة للمناظرات الجامعية، التي نظمتها مؤخرا جامعة ابن خلدون التركية.  

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وتأتي الجائزة، المقدّمة من مركز مناظرات قطر، تقديراً للمؤسسات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وإنجازًا في هذا المجال، وتحفيزا لفن المناظرات، لأخذ دوره في إثراء ثقافة الحوار بين الشباب. 
كما وكرّم فريق الجامعة للمناظرات لوصوله إلى مركز متقدم في البطولة، والطالبين هند الناصر وحمزة داوود؛ لحصولهما على لقب "أفضل متحدث" في مناظرات المسابقة.
وخلال استقباله لأعضاء إدارة المؤسسة قال الرفاعي إن الجامعة تسعى إلى تكاملية الشخصية للطالب من كافة جوانبها العلمية والثقافية والفكرية، مشيدا بالمؤسسة وأعضائها، وبدورهم في شيوع وتأصيل فن المناظرات في الجامعات والمؤسسات الشبابية الأردنية، ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسة ونشاطاتها للمضي قدما في مشوارها الإبداعي.


كما وأشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم إلى أن فريق الجامعة، الذي ضم الطلبة يحيى عبيدو، حمزة داوود، رولا الأحمد، وهند الناصر، خضع لتدريبات حثيثة، مشيدا بدور المؤسسة في دعم الفريق وصقل مهاراته.
وبدوره قال رئيس المؤسسة عبدالرحمن فتياني إن الجامعة كانت الحاضنة الأولى للمؤسسة، ومنطلقَ حكايتها نحو المحلية والعالمية، مبينا أن جلّ أعضائها من طلبة وخريجي جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، داعيا إلى الاهتمام بفن المناظرة والعمل على تحفيزه وتمتينه.


يذكر أن فريق من الجامعة فاز في المركز الأول عالمياً في البطولة الدولية الخامسة للمناظرات في قطر 2019، كما وتوّج بطلاً للبطولة الأسيوية للمناظرات التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور للعامين 2020، 2021.


 




 

 


 

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