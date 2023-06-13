جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون مع شركة المثلى لخدمات البرمجيات “MENAITECH”

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وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا وشركة المثلى لخدمات البرمجيات “MENAITECH” مذكرة تفاهم، لتقديم خدمات التدريب التطبيقي لتعزيز المهارات في عمليات الموارد البشرية الأساسية الساعية إلى التطور المهني والفردي من خلال اكتساب معرفة احترافية في مجال الموارد البشرية وأنظمتها، وبرامج تدريبية في إدارة رأس المال البشري وأنظمته.ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور بشار حوامدة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، ونائبه الدكتور محمد العمري، ومساعد العميد الدكتور رامي الزبدية، ومن الشركة، الرئيس التنفيذي للعمليات رونزى مصاروة، مدير تطوير الاعمال للتدريب أمل طهبوب، مدير التعلَم والتطوير رامي المومني.وثمنت الدكتورة أبو الهيجاء، هذه الشراكة التي تسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال الأتمتة والتكامل التي توفرها البرمجيات المستخدمة، من خلال تقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية مما يساعد الموظفين وتوجيه جهودهم نحو مهام أكثر قيمة، إضافة إلى تعزيز دقة البيانات والتقارير لتكون القرارات أكثر دقة، اضافة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.ومن جانبه، أعرب الدكتور حوامدة عن سعادته بهذا التعاون مع صرح علمي متميز على الصعيد الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى تقديم تدريب عملي على نظام الموارد البشرية الخاص بالشركة في مختبرات الجامعة و أونلاين لتدريب الطلبة بما يتوائم مع منهج مساق الموارد البشرية المعتمدة لطلاب إدارة الأعمال، اضافة إلى تنفيذ خطط التدريب والبرامج من قبل مجموعة مختارة من خبراء التدريب في التطوير والتأهيل من المميزين في حقول تخصصهم.وتعد شركة المثلى لخدمات البرمجيات واحدة من أبرز شركات خدمات وحلول الموارد البشرية في الإقليم، وتمتلك خبرة ممتدة كرائد ومزود لحلول تكنولوجية للموارد البشرية تخدم أكثر من 3500 شركة و2 مليون مستخدم للنظام في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.