السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

منخفض جوي وامطار رعدية غزيرة تؤثر على الاردن بهذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

السبت، 19-11-2022 09:57 ص

جامعة الاميرة سمية تكرم طلبتها المتفوقين وتوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيروكو مينا

س


الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وشركة سيروكو مينا " SIROCO " مذكرة تفاهم، وقعتها عن الجامعة القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء وعن الشركة مدير تخطيط مواردها المهندس محمود السعدي،  بهدف تدريب وتوظيف طلبة وخريجي كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة.
وتعنى شركة سيروكو مينا، بالعمل في مجال حلول الأعمال لمايكروسوفت، وقد قامت الشركة بتدريب ثلاثة من طلبة الكلية بالرغم من حداثة التعاون بين الطرفين.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية ، كرم عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في الجامعة الدكتور أشرف أحمد الطلبة المتميزين في تخصصات الكلية في التحصيل الأكاديمي والحاصلين على منح دراسية ومالية من شركات قطاع الصناعة.
وحضر التكريم كلا من:  نائب الرئيس للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور محمد صبابحه واعضاء الهيئة الادارية والتدريسية في الكلية، اضافة الى ممثلين عن قطاع الصناعة من شركة أمازون و اورانج و بلادور، وشركة Advanced Business Solutions (ABS)، وشركة final solutions ، و شركة Eastnets "إيست نتس"، شركة سيروكو مينا SIROCO .

اضافة اعلان


كما وزعت شركة أمازون منح مالية على 17 طالب من الكلية في تخصص الأمن السيبراني، وتهدف الشراكة إلى  إكساب الطلبة ‏خبرات عملية حول أفضل الممارسات للحفاظ على أمن التعاملات ‏الرقمية. 
و قامت  شركة   "إيست نتس"  Eastnets  بتقديم منحة دراسية كاملة للطالب حمزة حلاوة قسم علم البيانات، بالاضافة إلى تدريب 5 طلاب من القسم وستقوم خلال الفصل القادم بتوسيع  التدريب ليشمل كافة تخصصات الكلية. وتعتبر الشركة إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات والشركات المالية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Zain-Cash-Logo-Black---Aman[420781]

مدرسة المونتيسوري الحديثة تعتمد حلول "زين كاش"

ك

 "Entro Gate" تشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 14

ara

البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال افريقيا "MENA ICT Forum"

ssaammm

سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة "Let’s Bring It All Home" للاحتفال بعشاق كرة القدم من خلال تجربة SmartThings التي تربط العديد من الأجهزة

خدمات الرعاية المنزلية الشاملة في السوق المفتوح

خدمات الرعاية المنزلية الشاملة في السوق المفتوح

MarkaziaToyotaJo

تويوتا ترسي معايير جديدة في فئة السيدان المدمجة مع إطلاق سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا

أخبار متعلقة
س

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يطلق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته 14 بالشراكة مع زين

wep

الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه

سي

جامعة الأميرة سمية الأولى على أوروبا والشرق الأوسط في مسابقة الأمن السيبراني

حكك

مذكرة تفاهم بين الأميرة سمية للتكنولوجيا وشركة سدكو لتطوير الأنظمة الإلكترونية

s11

جامعة الأميرة سمية ومعهد المحاسبين يبحثان تفعيل المبادرات الأكاديمية والمهنية

ppo

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تتأهل مباشرة إلى المسابقة العالمية للبرمجة 2022 ICPC