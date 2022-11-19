جامعة الاميرة سمية تكرم طلبتها المتفوقين وتوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيروكو مينا

الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وشركة سيروكو مينا " SIROCO " مذكرة تفاهم، وقعتها عن الجامعة القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء وعن الشركة مدير تخطيط مواردها المهندس محمود السعدي، بهدف تدريب وتوظيف طلبة وخريجي كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة.

وتعنى شركة سيروكو مينا، بالعمل في مجال حلول الأعمال لمايكروسوفت، وقد قامت الشركة بتدريب ثلاثة من طلبة الكلية بالرغم من حداثة التعاون بين الطرفين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية ، كرم عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في الجامعة الدكتور أشرف أحمد الطلبة المتميزين في تخصصات الكلية في التحصيل الأكاديمي والحاصلين على منح دراسية ومالية من شركات قطاع الصناعة.

وحضر التكريم كلا من: نائب الرئيس للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور محمد صبابحه واعضاء الهيئة الادارية والتدريسية في الكلية، اضافة الى ممثلين عن قطاع الصناعة من شركة أمازون و اورانج و بلادور، وشركة Advanced Business Solutions (ABS)، وشركة final solutions ، و شركة Eastnets "إيست نتس"، شركة سيروكو مينا SIROCO .

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كما وزعت شركة أمازون منح مالية على 17 طالب من الكلية في تخصص الأمن السيبراني، وتهدف الشراكة إلى إكساب الطلبة ‏خبرات عملية حول أفضل الممارسات للحفاظ على أمن التعاملات ‏الرقمية.

و قامت شركة "إيست نتس" Eastnets بتقديم منحة دراسية كاملة للطالب حمزة حلاوة قسم علم البيانات، بالاضافة إلى تدريب 5 طلاب من القسم وستقوم خلال الفصل القادم بتوسيع التدريب ليشمل كافة تخصصات الكلية. وتعتبر الشركة إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات والشركات المالية.