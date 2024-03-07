الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الشريدة: نظام الموارد البشرية سيحكم أداء القطاع العام

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

اصابة 4 جنود اسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

سوريا.. العثور على الشاب المفقود مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

الخميس، 07-03-2024 02:21 م

جلالة الملك عبد الله الثاني يكرم "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)" بميدالية اليوبيل الفضي

WhatsApp Image 2024-03-07 at 2.03.06 PM


الوكيل الاخباري -  في إنجاز هام يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مؤسسة لومينوس التعليمية، كرّم جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس2024 ، "شمال ستارت (مختبر فاب لاب إربد)" بمنحهم وسام اليوبيل الفضي تقديراً لجهودهم المتميزة في دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة والمبتكرين في الأردن. هذا التكريم الرفيع يأتي تأكيداً للدور الحاسم الذي يلعبه "شمال ستارت" في تعزيز روح الابتكار والريادة بين الشباب الأردني.

اضافة اعلان


تأسس "شمال ستارت" في عام 2016، برؤية من المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم، إبراهيم الصفدي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ليصبح مسرعة الأعمال الرائدة في الأردن. يقدم "شمال ستارت" بيئة شاملة تدعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق، لتخدم المجتمعات المحلية بأفضل شكل ممكن.


يمتلك "فاب لاب إربد"، الذي يعتبر أول مختبر تصنيع رقمي من نوعه في الأردن وواحد من أكبر 20 مختبراً للتصنيع الرقمي في العالم، مرافق إنتاجية متقدمة ومساحات عمل مجهزة بأحدث الأدوات والمعدات، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والمتخصصين المقيمين لدعم المبتكرين والمبدعين في تحقيق أهدافهم.


هذا التكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني يعد تقديراً عالياً للعمل الدؤوب والإسهامات القيمة التي قدمتها "شمال ستارت" في مجال تسريع الأعمال والابتكار، ويشكل حافزاً قوياً لمواصلة العمل بنفس الشغف والتميز، مع توسيع نطاق التأثير ليشمل المزيد من المبتكرين ورواد الأعمال في الأردن والمنطقة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Bertelli02SWE24cm412

فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

WhatsApp Image 2024-03-07 at 2.54.35 PM

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان "من أجل بحر نظيف، أرض خضراء، وهواء نقي"

5

رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء الدولي إلى المملكة المتحدة

WhatsApp Image 2024-03-07 at 12.21.31 PM

كريم تسجل زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين في 2023

WhatsApp Image 2024-03-07 at 11.32.52 AM

منصّة زين تتيح الفرصة لـ 4 شركات ناشئة للمشاركة في مؤتمر “Leap 2024” التقني في الرياض

WhatsApp Image 2024-03-06 at 3.36.42 PM

شركة "جورامكو" تعلن عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية MNG Airlines