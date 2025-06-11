جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

وكجزء من هذه الرعاية الاستراتيجية، تصدّرت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة منصة المهن المستقبلية. حيث قدمت تجارب تفاعلية، ورش عمل، والعديد من الجوائز، بهدف إلهام الطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين الباحثين عن فرص عمل وتحفيزهم، مع تزويدهم بلمحة شاملة عن الشركة، إلى جانب رؤى معمقة عن القطاع و المهارات الأساسية لبناء مسيرتهم المهنية.
وكانت جورامكو قد سجلت حضوراً لافتاً في المعرض الذي يعتبر منصة ديناميكية؛ حيث تفاعلت من خلاله على مدار يومي 27 و28 أيار مع الكفاءات في مجالات متعددة ومنها الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، سلسلة التوريد، المالية، وغيرها، مجسدة بحضورها البارز التزامها الراسخ بتوفير فرص مهنية متنوعة ضمن قطاع الطيران.
وشهدت مشاركة "جورامكو" في المعرض، العديد من الفعاليات التي تمثَّ أبرزها باستعراض عمل أكاديمية جورامكو. وفي هذا السياق، سلّطت الشركة الضوء على برنامج الأكاديمية والممتد لأربع سنوات في هندسة صيانة الطائرات، والذي يعد الفريد من نوعه؛ حيث يجمع بين التعليم النظري الشامل والتدريب العملي والخبرة المباشرة، كما يمتاز بما يقدمه لخريجي البرنامج من أولوية توظيف لدى جورامكو، وهو ما ينسجم مع أهداف الشركة الاستراتيجية في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء المواهب المؤهلة ضمن قطاع الطيران.
وسلطت جورامكو الضوء على أول برنامج بكالوريوس تعاوني يمتد على مدار 5 سنوات ويختص في هندسة صيانة الطائرات، والذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأردنية لتوفير برنامج ريادي يحتذى به. وينطوي البرنامج على تميز أكاديمي عالٍ وتدريب عملي استثنائي في هناجر الشركة، كما يمنح الطلبة درجة البكالوريوس ، وإضافة الى ذلك شهادة الأعتماد B1.1 ، والتي تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC).
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "تعكس رعايتنا البلاتينية لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف لهذا العام، التزامنا الثابت بتطوير المواهب والكفاءات المحلية. وإذ نؤمن بالإمكانات الهائلة
التي تحظى بها المملكة، فإننا نسعى إلى تمكين الجيل القادم بالمهارات والفرص التي تؤهله للتفوق في مجال الطيران العالمي."
يعمل في شركة جورامكو أكثر من ألف موظف في عملياتها التشغيلية. ومع استمرار الشركة في التوسع، تواصل استقطاب الكفاءات الجديدة لدعم هذا النمو. ومن خلال مبادرات نوعية، مثل أكاديمية جورامكو، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية، تسهم الشركة بدور فاعل في تطوير قطاع الطيران في الأردن وتعزيز استدامته.
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