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المعايطة لـ"الوكيل": ما يجري في غزة هو مشروع صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين

الخميس، 19-10-2023 09:33 ص

دعماً لأهلنا في قطاع غزة تكية أم علي تطلق حملة "لأجلكِ يا غزة"

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الوكيل الإخباري - دعماً ومساندة لأهلنا في قطاع غزة واستجابة تكية أم علي الدائمة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، أطلقت تكية أم علي بداية الأسبوع الحالي حملتها تحت شعار " لأجلكِ يا غزة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة للتخفيف من معاناتهم.اضافة اعلان


وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، مما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة وتبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينار أردني حيث يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.

وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعات تكية أم علي في منطقة خريبة السوق وذلك بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للأسر المنكوبة في قطاع غزة.

وبدأت تكية أم علي باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني www.tua.jo، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية بالإضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.

 




 

 


 

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