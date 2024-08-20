 
الثلاثاء 2024-08-20 02:10 م
 

 

رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

طيبة
طيبة
الثلاثاء، 20-08-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-   كرم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوباً عن جلالة الملك، شركة "طيبة"-احدى شركات المراعى ، الشركة المتخصصة بإنتاج الألبان في الأردن والرائدة في الأسواق المحلية، ، وذلك ضمن احتفالية يوم الصناعة الأردنية التي أقامتها غرفة صناعة عمّان تحت شعار "رواد التشغيل"، إثر اختيارها كإحدى أكثر الشركات الصناعية تشغيلاً للأيدي العاملة المحلية من بين 100 شركة متميزة في هذا المجال.

اضافة اعلان


وتسلّمت الشركة الدرع التكريمية التي نالتها لدعمها للاقتصاد الأردني ممثلة نائب الرئيس التنفيذى لوحدة الأعمال الدولية بشركة المراعى - الدكتور شادي القططي، وذلك عن دورها الريادي في توفير فرص العمل المستدامة لما يزيد على 1300 موظف أردني ممن تحرص على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة رعايتهم وتطويرهم مع بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتمكينية.


وبهذه المناسبة، أعرب القططي عن فخره بهذا التكريم، الذي يعد نتاج جهود سنوات طويلة واستراتيجية قوية للاستدامة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتخدمها، وترتكز على العديد من المحاور التي يعد من أهمها رعاية الموظفين الذين تعتبرهم الشركة أهم ميزة تنافسية لديها، كما ترى فيهم الطريق لاستدامة النجاح.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة "طيبة" للاستثمار، أحمد أنور: "يبرهن هذا التكريم على مكانة علامة "طيبة" باعتبارها رافداً مستداماً للصناعة والاقتصاد، من خلال بصمتها في تطوير صناعة منتجات الألبان والعصائر وتعزيز تنافسيتها، وعبر مساهمتها في دعم جهود مكافحة البطالة بتشغيل الأردنيين لديها. نتطلع لمزيد من التوسع مستقبلاً لمواصلة رفد السوق والمستهلكين بمنتجات تتميز بجودتها العالية ومكوناتها الصحية، وبكونها مصنعة بأيدٍ أردنية."
وتقدم "طيبة" تشكيلة واسعة من منتجات الألبان المصنوعة 100% من حليب البقر الطازج دون إضافة مواد حافظة، إلى جانب عصير "طيبة" بـ6 نكهات مختلفة دون مواد حافظة ونكهات اصطناعية، إضافة إلى منتجات ألبان المراعي في الأردن.

gnews

أحدث الأخبار

كريشان

أخبار محلية كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

ه

طب وصحة كيف يساعد شرب الماء بكثرة على إنقاص الوزن؟

الدفاع المدني

أخبار محلية 15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

سمكة الجلكي البحرية

منوعات صياد اسكتلندي يعثر على سمكة نادرة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية مياهنا تطلق خطتها الاستراتيجية

طيبة

أخبار الشركات رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

النابلسي

أخبار محلية النابلسي: مهمتنا تدريب الشباب وليس خلق فرص عمل لهم

لحظة وقوع الحادث

منوعات شاهد : لحظة انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا



 


الأكثر مشاهدة