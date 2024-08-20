رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

الوكيل الإخباري- كرم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوباً عن جلالة الملك، شركة "طيبة"-احدى شركات المراعى ، الشركة المتخصصة بإنتاج الألبان في الأردن والرائدة في الأسواق المحلية، ، وذلك ضمن احتفالية يوم الصناعة الأردنية التي أقامتها غرفة صناعة عمّان تحت شعار "رواد التشغيل"، إثر اختيارها كإحدى أكثر الشركات الصناعية تشغيلاً للأيدي العاملة المحلية من بين 100 شركة متميزة في هذا المجال.

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وتسلّمت الشركة الدرع التكريمية التي نالتها لدعمها للاقتصاد الأردني ممثلة نائب الرئيس التنفيذى لوحدة الأعمال الدولية بشركة المراعى - الدكتور شادي القططي، وذلك عن دورها الريادي في توفير فرص العمل المستدامة لما يزيد على 1300 موظف أردني ممن تحرص على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة رعايتهم وتطويرهم مع بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتمكينية.