رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

وتسلّمت الشركة الدرع التكريمية التي نالتها لدعمها للاقتصاد الأردني ممثلة نائب الرئيس التنفيذى لوحدة الأعمال الدولية بشركة المراعى - الدكتور شادي القططي، وذلك عن دورها الريادي في توفير فرص العمل المستدامة لما يزيد على 1300 موظف أردني ممن تحرص على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة رعايتهم وتطويرهم مع بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتمكينية.
وبهذه المناسبة، أعرب القططي عن فخره بهذا التكريم، الذي يعد نتاج جهود سنوات طويلة واستراتيجية قوية للاستدامة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتخدمها، وترتكز على العديد من المحاور التي يعد من أهمها رعاية الموظفين الذين تعتبرهم الشركة أهم ميزة تنافسية لديها، كما ترى فيهم الطريق لاستدامة النجاح.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة "طيبة" للاستثمار، أحمد أنور: "يبرهن هذا التكريم على مكانة علامة "طيبة" باعتبارها رافداً مستداماً للصناعة والاقتصاد، من خلال بصمتها في تطوير صناعة منتجات الألبان والعصائر وتعزيز تنافسيتها، وعبر مساهمتها في دعم جهود مكافحة البطالة بتشغيل الأردنيين لديها. نتطلع لمزيد من التوسع مستقبلاً لمواصلة رفد السوق والمستهلكين بمنتجات تتميز بجودتها العالية ومكوناتها الصحية، وبكونها مصنعة بأيدٍ أردنية."
وتقدم "طيبة" تشكيلة واسعة من منتجات الألبان المصنوعة 100% من حليب البقر الطازج دون إضافة مواد حافظة، إلى جانب عصير "طيبة" بـ6 نكهات مختلفة دون مواد حافظة ونكهات اصطناعية، إضافة إلى منتجات ألبان المراعي في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بتأمين رعاية ضدّ السرطان
-
حضرها 32 ألف مُشاهد مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PUBG Mobile بمشاركة 256 لاعباً
-
كابيتال بنك يدعم حملة تكية أم علي "العودة إلى المدارس"
-
في العصر الرقمي: أثر المرونة والقدرة على التكيف لدى العلامات التجارية لإدارة فعالة أثناء الأزمات
-
مقالات The Knox: حافظ على خصوصية البيانات التي تقوم بمشاركتها
-
كابيتال بنك ينظم فعالية "Money Matters" لتعزيز الثقافة المالية
-
هاتف OPPO Reno12 F 5G: اختيارك الأول للهاتف الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
-
"المركزية تويوتا" تدعم البطليْن خطّاب وهندي المتأهلّيْن لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024