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الخميس، 18-11-2021 03:15 م

رغدة كيومجيان الوجه الدعائي الجديد ل الاصيل كوزمتكس و التي تشتهر بزيت الاصيل للشعر

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الوكيل الإخباري - وقعت صانعة المحتوى رغدة كيومجيان عقد تعاون جديد مع شركة الأصايل لمواد التجميل صاحبة العلامة التجارية الأصيل كوزمتكس لتصبح الوجه الدعائي وسفيرة الجمال لمنتجاتها في الوطن العربي. 

هذا وقد حققت رغدة شهرة واسعة في سن صغير، من خلال تقديمها لمقاطع فيديو مع المشاهير على قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت إدارة شركة الاصايل لمواد التجميل إلتزامها بتوفير أعلى معايير الجودة والابتكار حيث تسعى لجعل علامة الأصيل كوزمتكس التجارية هي الأولى في الوطن العربي من خلال طرح منتجاتها المصنعة بخبرات أردنية بمواصفات عالمية في الأسواق. 

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تتميز منتجات الأصيل كوزمتكس للعناية الكاملة بالشعر بأنها طبيعية 100% ومكونة من أجود وأنقى أنواع الزيوت الطبيعية والحاصلة على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ، حيث يوفر زيت الأصيل وماسك الأصيل حل لجميع مشاكل الشعر من تساقط و ضعف وتساعد في الحصول على شعر صحي ولامع وأكثر حيوية.


 




 

 


 

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