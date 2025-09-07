5 حالات يُفضل فيها عدم توصيل جهازك بمنفذ USB

- محركات أقراص فلاش مجهولة المصدر
قد تحتوي أقراص USB العشوائية على برمجيات خبيثة تعمل تلقائيًا بمجرد توصيلها، وغالبًا ما تُصمّم لتبدو موثوقة أو مغرية من خلال تسميتها بأسماء ملفتة مثل "صور خاصة" أو "مستندات مهمة"، مما يزيد من احتمالية النقر عليها.
- أجهزة USB القاتلة
هي أجهزة تُشبه الفلاش ميموري، لكنها مخصصة لتخزين شحنة كهربائية قوية ثم تفريغها داخل الكمبيوتر، ما يؤدي إلى تدميره إلكترونيًا. قد تبدو كأي محرك عادي، لكنها في الواقع أداة تخريبية.
- شواحن وإكسسوارات مقلدة
قد لا تتوافق بعض الشواحن الرخيصة مع معايير السلامة، ما يجعل استخدامها خطرًا على الأجهزة. الأسوأ من ذلك أن بعضها يحمل علامات مزيفة توهم المستخدم بأنها آمنة، لكنها قد تُلحق ضررًا بالأجهزة.
- أجهزة USB غير موثوقة
مثل المراوح أو سخانات القهوة التي تعمل عبر USB، قد تحتوي على مكونات تجسس مخفية تقوم بسحب بيانات المستخدم وإرسالها دون علمه. لذا، من الأفضل تجنّب توصيل أي جهاز غير معروف المصدر.
- محطات الشحن العامة
الشحن عبر منافذ USB في الأماكن العامة كالمطارات قد يعرّض الأجهزة لهجمات تُعرف بـ"juice jacking"، حيث يتم استغلال المنفذ لنقل بيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة. لتجنّب ذلك، يُفضّل استخدام كابلات "الطاقة فقط" التي تمنع نقل البيانات أثناء الشحن.
-
أخبار متعلقة
-
7 خطوات بسيطة لحماية جهاز الكمبيوتر من التسلل والاختراق
-
GitHub ترفع القيود عن المطورين السوريين وتفتح لهم أبواب الابتكار التقني
-
مايكروسوفت أزور يواجه بطئًا مؤقتًا في الشرق الأوسط
-
ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"
-
يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟
-
قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر
-
خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا
-
ميزة خفية في آيفون تكشف من استخدم هاتفك بدون علمك