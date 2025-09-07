الأحد 2025-09-07 04:54 م
 

5 حالات يُفضل فيها عدم توصيل جهازك بمنفذ USB

الأحد، 07-09-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   رغم انتشار منافذ USB في الحواسيب والهواتف وأجهزة الشحن، إلا أن استخدامها بشكل عشوائي قد يعرّض الأجهزة لخطر كبير. وفيما يلي 5 حالات يُنصح فيها بتجنّب توصيل جهازك بأي منفذ USB لحماية بياناتك ومكوناتك:
- محركات أقراص فلاش مجهولة المصدر
قد تحتوي أقراص USB العشوائية على برمجيات خبيثة تعمل تلقائيًا بمجرد توصيلها، وغالبًا ما تُصمّم لتبدو موثوقة أو مغرية من خلال تسميتها بأسماء ملفتة مثل "صور خاصة" أو "مستندات مهمة"، مما يزيد من احتمالية النقر عليها.

- أجهزة USB القاتلة
هي أجهزة تُشبه الفلاش ميموري، لكنها مخصصة لتخزين شحنة كهربائية قوية ثم تفريغها داخل الكمبيوتر، ما يؤدي إلى تدميره إلكترونيًا. قد تبدو كأي محرك عادي، لكنها في الواقع أداة تخريبية.


- شواحن وإكسسوارات مقلدة
قد لا تتوافق بعض الشواحن الرخيصة مع معايير السلامة، ما يجعل استخدامها خطرًا على الأجهزة. الأسوأ من ذلك أن بعضها يحمل علامات مزيفة توهم المستخدم بأنها آمنة، لكنها قد تُلحق ضررًا بالأجهزة.


- أجهزة USB غير موثوقة
مثل المراوح أو سخانات القهوة التي تعمل عبر USB، قد تحتوي على مكونات تجسس مخفية تقوم بسحب بيانات المستخدم وإرسالها دون علمه. لذا، من الأفضل تجنّب توصيل أي جهاز غير معروف المصدر.


- محطات الشحن العامة
الشحن عبر منافذ USB في الأماكن العامة كالمطارات قد يعرّض الأجهزة لهجمات تُعرف بـ"juice jacking"، حيث يتم استغلال المنفذ لنقل بيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة. لتجنّب ذلك، يُفضّل استخدام كابلات "الطاقة فقط" التي تمنع نقل البيانات أثناء الشحن.

 

نصيحة أخيرة: لحماية أجهزتك، احرص على استخدام ملحقات أصلية، وتجنب توصيل أي جهاز أو كابل مجهول المصدر، حتى لو بدا آمنًا للوهلة الأولى.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

