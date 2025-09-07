الأحد 2025-09-07 04:53 م
 

محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة

إربد
إربد
 
الأحد، 07-09-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، مدرسة الطرة الأساسية المختلطة التي تم استلامها مع بداية العام الدراسي الحالي، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على جاهزية المدرسة ومتطلبات السلامة العامة.

وقال العتوم خلال اجتماع مع رؤساء الأقسام في مديرية التربية، إن المدرسة توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومحفزة وصحية للطلبة، مستمعا إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمراجعين والميدان التربوي والتحديات والاحتياجات.


من جهته، ثمن مدير تربية لواء الرمثا، الدكتور فيصل الحوامدة، حرص محافظ إربد على التواصل المباشر مع الميدان التربوي واهتمامه بتلمس احتياجات المديرية وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف الجوانب.

 
 
إربد

