محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة

وقال العتوم خلال اجتماع مع رؤساء الأقسام في مديرية التربية، إن المدرسة توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومحفزة وصحية للطلبة، مستمعا إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمراجعين والميدان التربوي والتحديات والاحتياجات.
من جهته، ثمن مدير تربية لواء الرمثا، الدكتور فيصل الحوامدة، حرص محافظ إربد على التواصل المباشر مع الميدان التربوي واهتمامه بتلمس احتياجات المديرية وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف الجوانب.
