محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، مدرسة الطرة الأساسية المختلطة التي تم استلامها مع بداية العام الدراسي الحالي، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على جاهزية المدرسة ومتطلبات السلامة العامة.

وقال العتوم خلال اجتماع مع رؤساء الأقسام في مديرية التربية، إن المدرسة توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومحفزة وصحية للطلبة، مستمعا إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمراجعين والميدان التربوي والتحديات والاحتياجات.