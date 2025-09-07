العلوم والتكنولوجيا تحصد شهادة ضمان الجودة المؤسسية من الدرجة الأولى

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أن هذا الاعتماد يعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الكلية ويعد دافعا لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة ستواصل العمل على تحسين جميع الجوانب الأكاديمية والخدمية بما يتوافق مع أعلى المعايير المحلية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ورشة بالزرقاء حول دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة
-
العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية
-
نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء
-
محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة
-
وزير الإعلام اليمني : الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية
-
مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين
-
حادث سير في شارع الجيش