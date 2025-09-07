الأحد 2025-09-07 04:53 م
 

العلوم والتكنولوجيا تحصد شهادة ضمان الجودة المؤسسية من الدرجة الأولى

جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الأحد، 07-09-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   حصدت كلية العلوم والآداب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على شهادة ضمان الجودة المؤسسية من الدرجة الأولى الصادرة عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمدة أربع سنوات متتالية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أن هذا الاعتماد يعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الكلية ويعد دافعا لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة ستواصل العمل على تحسين جميع الجوانب الأكاديمية والخدمية بما يتوافق مع أعلى المعايير المحلية والدولية.

 
 
