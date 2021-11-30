زين تدعم البطلين البارالمبيين 'جميل شبلي' و'أسماء عيسى'

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه قطاع الرياضة والشباب، وضمن برنامجها “We Able” الذي يُعنى بدمج وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم دعمها لبطل رفع الأثقال ورمي الجلة "جميل شبلي"، وبطلة رفع الأثقال "أسماء عيسى"، لذوي الإعاقة، لينضمّا إلى قائمة أبطال زين البارالمبيين ممن تدعم الشركة مسيرتهم الرياضية ليواصلوا نجاحاتهم وتميّزهم.

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ويمتلك البطلان سجلاً حافلاً بالإنجازات في العديد من البطولات، وحصد كلاهما العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث حاز "جميل شبلي" مؤخراً على ميدالية ذهبية خلال منافسات نصف الوزن في دورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020، فيما حققت "أسماء عيسى" المركز الرابع ضمن منافسات وزن تحت 79 كغم في الدورة نفسها.



وأعربت شركة زين عن فخرها بانضمام لاعبين جديدين إلى مجموعة لاعبي الرياضات البارالمبية الذين تدعمهم الشركة، والتي تضم كل من عداء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي وثروة الحجاج وعمر قرادة وعبدالكريم خطاب، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، ليساهموا في رفع اسم الأردن عالياً في كافة المحافل الرياضية العربية والعالمية وتمثيله خير تمثيل.