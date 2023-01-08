زين تقود التحول الرقمي في المملكة عبر خدمات وحلول استثنائية لقطاعات الأعمال

الوكيل الإخباري - في إطار حرصها الدائم على طرح أفضل الخدمات وأحدث التقنيات التي تخدم قطاعات الأعمال المختلفة، واستمراراً لدورها الطليعي في إطلاق ونشر المزيد من الحلول المُبتكرة التي تواكب التطورات وآخر الابتكارات التكنولوجية التي يشهدها العالم، واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2022 تقديم خدماتها الاستثنائية لقطاعات الأعمال تحت مظلة "زين أعمال"، بما يلبي تطلعات زبائنهامن كافة القطاعات ولإثراء تجاربهم.

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واشتملت حلول الأعمال التي قدمتها زين لزبائنها من المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أنظمة وخدمات خوادم الحوسبة السحابية والخوادم الافتراضية الخاصة باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بالحوسبة السحابية، والتي تعمل على استضافة كل ما يتعلق بالأمور التقنية الخاصة بالمؤسسات والشركات من قواعد بيانات وبرامج أعمال، ومواقع ومتاجر إلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية والبرامج المحاسبية.



وضمن استراتيجيتها لتعزيز وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات، لتصميم وابتكار تقنيات فريدة وإتاحة وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وحلول الأعمال الرقمية القائمة على إنترنت الأشياء والخدمات المدارة، ولتمكين كافة القطاعات من الاستفادة من البنية التحتية المتميزة والمتقدمة التي تمتلكها الشركة بما يسهم في تنمية الأعمال وتطويرها؛ وقّعت شركةزين الأردن اتفاقية شراكة استراتيجيةمع "انفوبيب" -الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية- لتوفر زين من خلالها لزبائنها باقة متكاملة من الحلول تقنية والرقمية التي تقدمها "انفوبيب" والتي تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لخدمة العملاء عبر منصة الاتصالات الموحدة متعددة القنوات لقطاع الأعمال، التي تشمل تطبيقات الرسائل القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة WhatsApp” أعمال” والماسنجر.



ونظراً للموثوقية التي تحظى بها خدمات "زين أعمال" من قِبل زبائنها في مختلف القطاعات، فقد اختارت العديد من كُبريات المؤسسات والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع المالي خدمات "زين أعمال" لتوفير حلول أعمال تقنية تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال الخدمات التي يقدّمها مركز زين الاقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (BunkerThe) -أول مركز من نوعه في المنطقة- والذي يحتوي على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، ويقدّم خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery) وحماية الشبكات من الاختراقات والهجمات السيبرانية (Cyber Attacks) لمختلف القطاعات، ويحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، إلى جانب ذلك اختارت كبريات الشركات من قطاع الصرافة "زين أعمال" لتزويدها بالخدمات والحلول المختلفة اللازمة لأعمالهامن خلال منصة اتصالات سحابية تستند إلى حلول الاتصالات المتطورة لـ«إنفوبيب» المتخصصة في مجال الخدمات التفاعلية تتضمن مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال والتفاعل مع العملاء، Answers وMoments وConversations، وتشمل هذه الخدمات معرفة ساعات العمل ومواقع الفروع وتحويل الأموال ومعرفة أسعار صرف العملات عبر تطبيقات الاتصالات الأوسع انتشاراً والأكثر استخداماً لدى العملاء، مثل WhatsApp Messenger، إلى جانب ذلك قامت شركة زين بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة إنتاج عالمية تختص بتصوير وتصنيع الأفلام لتزويدها بخدمات الصوت والإنترنت اللازمة لإتمام أعمالها في المملكة.



وعن فعاليات "زين أعمال" خلال العام 2022؛ فقد اشتملت على رعاية مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني الأول (FinConJO 2022)، الذي نظمته شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة "سوفكس" خلال شهر آب، حيث تحرص الشركة من خلال دعم ورعاية المؤتمرات الضخمة على مواصلة دورها في دعم أبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كبيئة مثالية وداعمة للتطور في مختلف المجالات، كما قامت "زين أعمال" وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع "إنفوبيب" بعقد ورشات عمل لمجموعة من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة ( التأمين الصحي، المالي والمصرفي، القطاع الصحي والمستشفيات) حول الحلول الرقمية والتقنية التي توفرها الشركة ضمن منصة Omnichannel التي تشمل تطبيقات الرسائل القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة الحديثة، لمواجهة الصعوبات التي قد تواجهها قطاعات الأعمال، عبر حلول ذكية ومتطورة تلبي تطلعاتهم وتسهم بتطوير أعمالها.



وحصلت شركة زين خلال حفل توزيع جوائز شركاء Fortinet على جائزة "أفضل مُقدِّم لخدمات الأمن المُدارة" لعام 2022 من Fortinet -الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني-، وذلك تقديراً لجهود زين المتواصلة في التحوّل الرقمي عبر طرح وتقديم خدمات استثنائية وفعّالة تعتمد على بُنية تحتية أساسية وفريدة لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والخدمات المُدارة واستضافة البيانات الضخمة وحمايتها من الاختراقات السيبرانية.