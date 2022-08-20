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السبت، 20-08-2022 11:33 ص

زين تقيم بطولة "جيلنا" لإقليم الجنوب في العقبة

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الوكيل الإخباري - أقامت شركة زين الأردن أمس الجمعة بطولة "جيلنا" لخماسي كرة القدم لإقليم الجنوب، بمشاركة ٦٠ فريقاً من محافظات معان والكرك والطفيلة والعقبة.
وانطلقت منافسات البطولة على ملاعب تطوير العقبة بإدارة طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة القدم، وسط أجواء حماسية شبابية مميزة تنافست خلالها الفرق المشاركة للفوز بلقب البطولة.
وظفر فريق الموانئ بلقب البطولة حيث حصل لاعبوه على أجهزة iPhone 13 لكل منهم، وحلّ فريق الشهابية بالمركز الثاني وحصل لاعبوه على حقائب مستلزمات adidas الرياضية المميزة.

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وتعد هذه البطولة هي الثالثة على مستوى أقاليم المملكة بعد أن أقامت الشركة بطولات إقليمي الشمال والوسط، فيما أعلنت زين عن استعدادها لإقامة بطولة الشابات يوم الجمعة القادم الموافق 26 آب على ملاعب نادي فرسان الأردن في العاصمة عمان، حيث لا زال التسجيل في البطولة مستمراً من خلال رابط التسجيل الإلكتروني عبر صفحات زين الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام.

وكانت شركة زين قد أعلنت عن إطلاق بطولات "جيلنا" لكرة القدم الخماسية، الأضخم على مستوى المملكة، للشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 18 – 29 عاماً، ضمن مبادرات الشركة المستمرة تجاه قطاع الرياضة ولدعم المواهب الشبابية في المملكة.

 




 

 


 

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