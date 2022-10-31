زين تواصل دعمها للشباب وتدخل في شراكة استراتيجية مع مينتور العربية

الوكيل الإخباري - ضمن جهودها المستمرة تجاه الشباب وحرصها المتواصل على تمكينهم عبر إطلاق البرامج والمبادرات المختلفة وعقد الشراكات مع أبرز الجهات التي تعنى بدعم الشباب؛ أعلنت شركة زين الأردن عن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة مينتور العربية، بالتزامن مع تأسيس فرع المؤسسة في الأردن.

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وجاءت شراكة زين مع مؤسسة مينتور العربية إيماناً منها بدور الشباب وأهمية تمكينهم وتوعيتهم لتوفير سبل الحياة الآمنة وحمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى حرص زين على التعاون مع المؤسسة وتعزيز جهودها تجاه الشباب، وذلك تماشياً مع الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تحرص زين على تحقيقها في مختلف أنشطها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة، اذ تهدف زين ومن خلال استراتيجيتها لإدارة الاستدامة إلى تمكين الشباب ودعمهم لإيمانها العميق بدورهم وقدراتهم على إحداث التغيير، حيث ستواصل من خلال هذه الشراكة عملها من أجلهم، وذلك استكمالاً لجهودها المتواصلة ومن خلال مختلف برامجها ومبادراتها، حيث تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالمبادرات المختلفة تجاه الشباب وأبرزها مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية المتواجدة في 6 مواقع بعدد من محافظات المملكة، بالإضافة إلى مركز زين للتدريب على تكنولوجيا الفايبر بمحافظة الزرقاء، ومراكز اتصال زين في المحافظات، و6 مراكز للأفلام في عدة محافظات بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام،كما تدعم الشركة الشباب من خلال منصة زين للإبداع (ZINC) التي تنتشر فروعها الثمانية في عدد من محافظات المملكة وعدد من الجامعات الأردنية، حيث تحتضن الشباب وتدعم إبداعاتهم وأفكارهم الإبداعية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل التي تناقش مختلف المواضيع والتخصصات التي تهم الشباب بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.



واشتملت شراكة زين لمؤسسة مينتور العربية على رعاية جائزة مينتور العربية لروّاد العمل الاجتماعي الشباب، التي تسعى إلى تكريم رواد الأعمال الشباب على إنجازاتهم الاستثنائية ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ وتسليط الضوء على قصص نجاحهم والأثر الإيجابي لمشاريعهم على المجتمع، حيث قدمت زين رعايتها لفئة "رائدات أعمال عربيات شابات لهن تأثير اجتماعي"، كما دعمت زينالحملة التوعوية (دورنا نقدّم لشبابنا) التي تم إطلاقها من قبل المؤسسة وتضمنت عدداً من المنشورات التوعوية التي تم بثها عبر صفحات زين ومينتور العربية على منصات التواصل الاجتماعي،واشتملت الشراكة بين الطرفين على تعاون زين مع المؤسسة بمسابقة مينتور العربية لأفلام وأغاني تمكين الشباب، بالإضافة إلى النشاط الخيري الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبحضور جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، وسمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مينتور العربية، والذي تم تخصيص ريعه لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع التوعوية والوقائية لمؤسسة مينتور العربية في الأردن والعالم العربي.



يذكر أن مينتور العالمية، المسجّلة في سويسرا ومقرّها العاصمة السويدية ستوكهولم، هي مؤسسة غير ربحية ترأسها جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، وتمتد فروعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، ولاتفيا، وتأسّس الفرع الإقليمي "مينتور العربية" في العام 2006، ومقرّه بيروت،ويقود مينتور العربيّة مجلس أمناء يرأسه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويضم عدداً من الشخصيات العربية المرموقة والشخصيات العامة والشباب والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.

إذ تهدف المؤسسة إلى تمكين الأطفال والشباب لوقايتهم من السلوكيات الخطرة واتخاذ قرارات سليمة لحياة صحّية وآمنة.