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الثلاثاء، 21-09-2021 01:24 م

زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن شراكتها الاستراتيجية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، الذي يُقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ويحمل شعار (جرش مُزيّنة بالفرح)، حيث ستُفتتح فعالياته يوم الأربعاء 22 أيلول، وتستمر حتى 2 تشرين الأول 2021.اضافة اعلان


وتأتي شراكة زين للمهرجان الممتدة منذ عدّة أعوام؛ في إطار دعمها المتواصل لكافة الفعاليات الوطنية والفنية والثقافية، وحرصها الدائم على التواجد في أضخم وأهم الفعاليات التي تقام في المملكة، حيث يعد مهرجان جرش أحد أبرز المهرجانات التي تبرز التراث والهوية الفنية الأردنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أماكن الجذب السياحي التي يحتضنها الأردن، نظراً لموقعه الاستراتيجي ولما يحتويه من معالم سياحية وأثرية ودينية.

ويشارك في الهرجان هذا العام ما يزيد عن 70 فناناً اردنياً و38 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية، ونخبة من المطربين العرب، تتنوع عروضاتهم بين المسرحين الجنوبي والشمالي لمدينة جرش الأثرية.

 




 

 


 

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