6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحضيرات عبد المجيد لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة المايسترو وليد فايق، حيث سيقدم خلاله باقة من أعماله الجديدة وأشهر أغانيه التي أحبها الجمهور على مدى سنوات.
وكان الفنان قد مر مؤخرًا بوعكة صحية استدعت إيقاف أنشطته مؤقتًا، ما دفع قناة روتانا إلى إعلان تأجيل ارتباطاته لحين تعافيه الكامل، متمنية له الشفاء العاجل.
