آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سامح حسين

الوكيل الإخباري- كشفت وسام حامد، زوجة الفنان المصري سامح حسين، عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أثارت قلق جمهوره ومحبيه.

وكان سامح حسين قد أعلن عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تعرضه لوعكة صحية، مكتفيًا بنشر الآية الكريمة:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾



وعلّق بالدعاء: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا"، معبرًا عن ضعفه أمام المرض دون الكشف عن تفاصيله.



وفي أول تعليق من زوجته، نشرت وسام صورة للفنان من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت:

"حمداً لله على سلامتك، وربنا يتم شفاؤك على خير".



يُذكر أن سامح حسين يُعرف بأعماله الفنية العائلية والكوميدية الهادفة، وكان قد حظي بتكريم خاص من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب عرض برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي نال استحسانًا واسعًا.