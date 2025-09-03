اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة

الوكيل الإخباري- أكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور أن الفنانة السورية أصالة نصري ستُحيي حفلًا غنائيًا جماهيريًا في شهر ديسمبر المقبل، ليكون أول ظهور فني لها في سوريا منذ أكثر من 15 عامًا من الغياب.

وأوضح الناطور في تصريحات إعلامية أن الحفل حدث مستقل لا يرتبط بفعاليات معرض دمشق الدولي، وسيقام بالتزامن مع ذكرى "رحيل نظام الأسد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الموعد أو المكان.



ويأتي التصريح بعد زيارة أنس نصري، شقيق أصالة ومنتج أعمالها، إلى نقابة الفنانين في سوريا، حيث ناقش ترتيبات الحفل مع عدد من أعضاء النقابة، وأكد الطرفان حينها وجود تنسيق متواصل لضمان إقامة الحفل بما يليق بمكانة الفنانة.



وكان أنس نصري قد كشف في فبراير الماضي عن وجود اتفاق مبدئي لإقامة حفل كبير في دمشق، اعتبره المتابعون لحظة فنية ووطنية رمزية، خاصة مع تعبير أصالة المتكرر عن اشتياقها لوطنها.



ويترقب جمهور أصالة داخل سوريا وخارجها هذا الحدث المنتظر، الذي من المتوقع أن يشكل محطة استثنائية في مسيرتها الفنية.

ارم نيوز