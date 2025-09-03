الأربعاء 2025-09-03 10:18 ص
 

وزير الصحة يكرّم موظفة الخدمات في مستشفيات البشير

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
الأربعاء، 03-09-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   كرّم وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأربعاء، العاملة هبة محمد خليل، التي تعمل ضمن كوادر إحدى شركات الخدمات المساندة في مستشفيات البشير، تقديرًا لأمانتها وتصرفها الذي يعكس أسمى معاني النزاهة والخلق الكريم، وذلك بحضور مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات.اضافة اعلان


ويأتي هذا التكريم بعد أن عثرت هبة، أثناء قيامها بواجبها في تنظيف القاعة الحرجة داخل المستشفى، على مبلغ مالي كبير، وسارعت بكل أمانة ومسؤولية إلى تسليمه مباشرة إلى مفرزة الأمن في نقطة طوارئ البشير، دون تردد أو تأخير.

وأشاد الوزير البدور بهذا التصرف، مؤكدًا أن ما قامت به هبة لا يُعدّ غريبًا على أبناء الأردن، بل هو تجسيد حيّ للقيم الأصيلة التي تربّى عليها المجتمع الأردني، والمبنية على الأمانة والوفاء والانتماء الصادق.

وأضاف أن مثل هذه المواقف المشرّفة تُعدّ نموذجًا يُحتذى به في السلوك الأخلاقي، وتعكس صورة ناصعة للجهات المساندة العاملة إلى جانب القطاع الصحي في خدمة المرضى والمجتمع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط ثلاث محاولات تهريب في مواقع مختلفة

74

منوعات كيوتو في الخريف: تجربة لا تُفوّت بين ألوان الطبيعة وعبق التاريخ

4

فن ومشاهير نتفليكس تقدم باقة مميزة من الأفلام في سبتمبر 2025

جانب من الاستقبال

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية

وم

منوعات النمل يغزو منزلك؟ إليك الحل النهائي بأدوات متوفرة في كل بيت

خمو

منوعات خطوات بسيطة تحمي الكتان من التجعّد بعد الغسيل أو التخزين

العاملة هبة محمد خليل

خاص بالوكيل بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو

فغلن

منوعات هجوم مفاجئ من أبقار يودي بحياة متنزّه مسن في جبال الألب



 
 





الأكثر مشاهدة