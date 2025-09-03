الصحة المصرية توضح حقيقة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري بسبب الإهمال

الوكيل الإخباري- علّقت وزارة الصحة المصرية على ما أُثير بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، نافية وجود أي تقصير طبي أو اشتراط مالي مقابل علاجها في مستشفى الهرم التخصصي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المريضة تلقت الرعاية الطبية الكاملة مجانًا فور وصولها، كونها حالة طارئة، حيث خضعت لفحوصات دقيقة ووُضعت على أجهزة دعم التنفس. وبناءً على طلب الأسرة، تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى خاص، حيث توفيت لاحقًا بعد توقف قلبها.



كما أوضحت أن مبلغ 1400 جنيه كان مقابل تصوير نسخ من الأشعة بناءً على طلب المرافق، وليس لعلاج المريضة.