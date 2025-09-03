الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

الصحة المصرية توضح حقيقة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري بسبب الإهمال

455454
الإعلامية عبير الأباصيري
 
الأربعاء، 03-09-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   علّقت وزارة الصحة المصرية على ما أُثير بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، نافية وجود أي تقصير طبي أو اشتراط مالي مقابل علاجها في مستشفى الهرم التخصصي.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المريضة تلقت الرعاية الطبية الكاملة مجانًا فور وصولها، كونها حالة طارئة، حيث خضعت لفحوصات دقيقة ووُضعت على أجهزة دعم التنفس. وبناءً على طلب الأسرة، تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى خاص، حيث توفيت لاحقًا بعد توقف قلبها.


كما أوضحت أن مبلغ 1400 جنيه كان مقابل تصوير نسخ من الأشعة بناءً على طلب المرافق، وليس لعلاج المريضة.


CCN 

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خم

طب وصحة تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

56

فن ومشاهير بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر "

خاص بالوكيل مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.

أخبار محلية مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

علم إيران

عربي ودولي انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة