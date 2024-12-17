سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تتعاون مع علامة FNL المحلية لإطلاق مجموعة أزياء "The Flipside Collection" المستوحاة من هاتف Galaxy Z Flip6

الوكيل الإخباري- احتفت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" بتعاون عقدته مؤخراً مع شركة وعلامة "FNL"، العلامة التجارية المحلية الرائدة في مجال الأزياء، لإطلاق مجموعة ملابس تتميز بتصاميمها التي تجمع بين العصرية والإرث الثقافي، والمستوحاة من هاتف Galaxy Z Flip6.

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وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة ضمن فعالية خاصة حضرها عدد من المدعوين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين المتخصصين والمهتمين بالأزياء والموضة. وتدمج علامةFNL الأردنية، التي أسسها محمد بن طريف، تصاميم جريئة مستوحاة من الخطوط العربية في أزياء الشارع العصرية، كما تجسد جوهر التفرد، مع مزيج متناغم بين التراث والطابع الحضري.



وتندرج هذه المبادرة ضمن النسخة المحلية من حملة "‘The Flipside Collection’" الإقليمية التي أطلقتها علامة "سامسونج"، والتي تهدف إلى إبراز المواهب المحلية وتعزيز الإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الحملة، تسعى "سامسونج" إلى مزج الإرث الثقافي بالتقنيات الحديثة، مما يتيح للفنانين والمصممين المحليين الفرصة لابتكار قصص أو منتجات فريدة تحمل بصمة مميزة، وتتأثر بشكل مباشر بخصائص ووظائف وقدرات هاتف Galaxy Z Flip6.



ويعكس هذا التكامل بين التكنولوجيا والإبداع في إطار الحملة، جوهر رؤية "سامسونج" وفلسفتها التصميمية ضمن الهاتف الذي يعد أداة تجمع بين التقنية المتطورة والموضة العصرية؛ إذ إنه ليس مجرد هاتف ذكي، بل منصة تفاعلية تسمح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم بطريقة مبتكرة وشخصية، فيما يمكّن تصميم الهاتف المرن وقدرته على التكيف، المستخدمين من استكشاف آفاق جديدة من الإبداع والتعبير عن هوياتهم.



وتضم مجموعة الأزياء التي صممتها شركة علامة "FNL" باستخدام الهاتف، تيشيرتات صيفية وسترات شتوية "هوديز" بلمسة عصرية، لتقدم مزيجاً من التراث والتعبير الفردي بطريقة مبتكرة، مما يجعلها خياراً مثالياً للشباب.