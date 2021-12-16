سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تشارك الأردنيين الاحتفال بموسم الأعياد ونهاية العام مع حملة لأجمل اللحظات العائلية

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حملة “لأجمل اللحظات العائلية” التي تقدم من خلالها خصومات استثنائية تسهل على الزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية شراء باقة واسعة من أرقى وأحدث الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة “سامسونج”، في الوقت الذي يشهد فيه متجرها الإلكتروني ونقاط البيع التابعة لها إقبالاً في ظل حلول موسم الأعياد ونهاية العام.

اضافة اعلان



ومن خلال الحملة التي تستمر من الخامس عشر من كانون الأول الجاري وحتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر، سيكون بإمكان الزبائن والمستهلكين الاستفادة من الخصومات لإهداء الأحبة العديد من المنتجات ومنها جهاز تلفاز Neo QLED بتقنية 8K، وجهاز تلفاز The Sero، فضلاً عن سماعاتSoundbar Q700a ، وثلاجة الباب المزدوج، وغسالة الملابس المُزودة بخصائص التحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي سعة 9 كغم، بالإضافة لجهاز العرض The Premiere بتكنولوجيا الليزر الثلاثي من “سامسونج”، وغيرها من المنتجات بموديلات مختلفة، ما يعزز من القيم الاجتماعية التي تنطوي عليها روح الأعياد، أو اقتنائها في منازلهم ما يلبي احتياجاتهم.



وضمن الحملة، تدعو الشركة الزبائن لاغتنام الخصومات التي تقدمها عند الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني “eStore” الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط

(https://www.samsung.com/levant_ar/home-experience/buy-more-save-more/) ، أو (https://www.samsung.com/levant/home-experience/buy-more-save-more/)، والتي تصل نسبتها لغاية 20% عند شراء موديلات محددة من غسالات الملابس، وأخرى تصل نسبتها إلى 18% عند شراء موديلات محددة من الثلاجات، كما تدعوهم للتوفير مع العرض التشجيعي “اشتر أكثر ووفّر أكثر” الذي يتيح للمشترين الحصول على نسبة خصم تصل إلى 10% عند شراء منتجين من أجهزة التلفاز والسماعات، وخصومات تصل نسبتها إلى 15% عند شراء ثلاثة منتجات أو أكثر من أجهزة التلفاز والسماعات حصرياً عبر المتجر.



أما عند الشراء من أي من نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، فتقدّم “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” خصومات بنسبة تصل لغاية 20% عند شراء موديلات محددة من غسالات الملابس، وخصومات تصل نسبتها إلى 18% على موديلات محددة من الثلاجات، بالإضافة إلى خصومات تصل نسبتها إلى 25% على المكانس كهربائية.



ويشار إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة الحملات التي تصممها وتطلقها “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تعبيراً عن التزامها بالتواصل مع الزبائن ورعايتهم ومكافأتهم في المناسبات المختلفة، ومن خلال القيمة المضافة التي تمنحها لهم مع الأسعار التنافسية التي تقدمها على شكل خصومات وعروض مميزة تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم من خلال تسهيل اقتنائهم لمنتجات علامة “سامسونج”.

