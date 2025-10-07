تتويج الفائزين بجائزة التراث 2025 برعاية الأميرة دانا فراس

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، عقد مساء أمس الاثنين، احتفال الجمعية بتتويج الفائزين الأربعة في "جائزة التراث 2025".

اضافة اعلان



وتهدف الجائزة التي أطلقتها الجمعية لتقدير الجهود المجتمعية والفردية في حماية تراث الأردن الثقافي وتعزيز المحافظة عليه، إلى جانب الإبداع وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، باعتباره عنصرا أساسيا بالحفاظ على الهوية الوطنية.



وشهدت الجائزة في نسختها الثانية منافسة قوية، اذ تقدم قرابة 140 مشروعًا من مختلف أنحاء المملكة.



وقالت سمو الأميرة دانا فراس، إن المشاريع الفائزة تمثل نماذج حية لما يمكن تحقيقه حين يلتقي الإلهام بالمثابرة، سواء في البحث أو في الصيانة أو في تنمية المجتمع أو في الابتكار، مؤكدة أن هذه المساهمات نماذج يُحتذى بها.



وأعربت سموها عن شكرها لكل الجهود الجادة والشجاعة التي تضمن ديمومة أرثنا، لا كمجرد أثر ماضٍ، بل كمصدر حي للفخر والتعلّم والأمل في المستقبل.



بدوره، قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن ما يزخر به الأردن من مواقع تاريخية ومدن أثرية وتقاليد عريقة يشكل ثروة إنسانية لا تقدّر بثمن، مؤكدا أهمية العمل على حماية هذه الثروة باعتبارها واجبا وطنيا ورسالة تاريخية تتصدر أولويات الوزارة.