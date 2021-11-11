"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق أحدث طرازات غسالات الملابس ذات التحميل الأمامي في المملكة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق أحدث طرازات غسالات الملابس ذات التحميل الأمامي من "سامسونج"، وإتاحتها في جميع معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في مدن ومحافظات المملكة، وعبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:(shop.samsung.com/jo) و(https://shop.samsung.com/jo_ar).

اضافة اعلان



ومع الغسالة الجديدة، ستصبح تجربة غسل الملابس تجربة ذكية ممتعة وأكثر بساطة وسهولة عما مضى، مع استهلاك أقل للطاقة،ما يوفر الوقت والجهد ويخفض فاتورة الكهرباء، وذلك بفضل ميزاتها التي يعد من أبرزها: القدرة على تذكر سلوك المستخدم، وتقديم النصائح المفيدة من خلال تطبيق SmartThings والشاشة الذكية لتحسين تجربة الغسيل.



ومع تقنية العاكس الرقمي التي تم تضمينها في غسالات ذات التحميل الأمامي من "سامسونج"، فإن هذه الغسالات تعمل بكفاءة أعلى للطاقة مع أداء طويل الأمد وضوضاء أقل.



هذا ويمكن للمستخدم الحفاظ على الملابس نظيفة وصحية بفضل تقنية التعقيم بالبخارHygiene Steam التي تعمل على القضاء على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا ومسببات الحساسية للجلد بنسبة 99.9 %، الميزة التي منحت "سامسونج" عليها شهادة اعتماد منIntertek البريطانية المتخصصة بإجراء فحوصات المطابقة.



وسيتمتع المستخدم مع نمط الذكاء الاصطناعي AIبتجربة غسيل أكثر سهولة؛ حيث يتم عرض دورة الغسيل الأكثر استخداماً من خلال حفظ عادات المستخدم والأكثر تكراراً.



هذا وتتيح خاصية Auto Cycle Link الاتصال بالغسالة والمجفف بحيث يوصى بدورة التجفيف الأنسب بعد اكتمال الغسيل مباشرة،فتصبح الحياة أكثر بساطة عندما تعمل الغسالة والمجفف لتوفير الغسيل المثالي.



ويمكّنتطبيق SmartThingsالمستخدم من مزامنة أجهزته المنزلية بما فيها غسالة الملابس وربطها ببعضها البعض، والذي يعمل كجهاز تحكم عن بعد، فإن الحصول على دورة الغسيل التي يوصي بها التطبيق تعمل كخبير شخصي لغسيل الملابس،إذْ توصي بدورة الغسيل المثلى، "مخطط الغسيل"،ليتمكّن المستخدم من إدارة أوقات انتهاء الغسيل لتحسين جدوله اليومي.



وتتميز الغسالة بشاشة ذكية بتصميم بسيط وجديد، يتم عرض البرامج والمعلومات العديدة حول دورة الغسيل وآخر التحديثاتللغسالة من خلالها. كذلك، فإن الشاشةتعرضرسالة مفصلة عند حدوث مشكلة وكيفية حلها بشكل أفضل، ما يسهل إصلاح الأعطال فيها دون الحاجة للاتصال بمركز خدمات العملاء أو تصفح الكتيب الخاص بالغسالة.



هذا وتتميز غسالات ذات التحميل الأمامي من "سامسونج" بتصميمها مع تقنية Eco Bubble، التي تتيح تنظيفاً قوياً حتى في درجات الحرارة المنخفضة، وهو ما يسمح بتوفير الطاقة وحماية الملابس.أما خاصيةBubble Soak،فتعمل على إزالة مجموعة متنوعة من البقع الصعبة، إذْ يتم نقع الملابس في حوض الغسالة بالفقاعات النشطة ليتم تفكيك الأوساخ والبقع وإزالتها بشكل أكثر فعالية.



وتوفر تقنيةQuickDriveوقت الغسيل حتى 50% مع تنظيف الملابس بفعالية وبحركة ديناميكية، فيما أن خاصيةAddWash، جعلت عملية غسل الملابس أكثر كفاءة وفعالية وبساطة مع إمكانية إضافة أية قطعة ملابس أو منظفات أومنعمات أومعطرات الغسيل بعد بدء دورة الغسيل بسهولة ويسر، وخلال أي مرحلة من مراحل الغسيل بفضل باب AddWash، الذي يتيح أيضاً وضع الملابس المغسولة يدوياً لشطفها أو تجفيفها بسهولة، هذا إلى جانب إمكانية تهوية حوض الغسيل دون الحاجة لفتح باب الغسالة.





