"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة خصومات بنسبة 50% على قطع غيار الأجهزة المنزلية الرقمية

الوكيل الإخباري
- أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن حملة صيانة ستنطلق في
كل محافظات المملكة اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 كانون الثاني الجاري، وتستمر
حتى يوم الخميس الموافق 01 شباط 2024، وذلك بخصومات مميزة بنسبة 50% على قطع الغيار
للأجهزة المنزلية الرقمية من علامة "سامسونج"، تحت شعار
"لإنه القطعة الأصلية بتدوم واهتمامنا فيكم بدون حدود".اضافة اعلان
وخلال فترة الحملة التي تنفذها الشركة على يد فريقها
الفني المؤلف من نخبة من الخبراء المختصين والمدربين على تلبية احتياجات الزبائن
بكفاءة وفعالية، سيحظى مقتنو أجهزة "سامسونج" من غسالات ونشافات
الملابس، وغسالات الأطباق، والثلاجات، وأفران الميكروويف، بالإضافة للمكانس
الكهربائية، بخدمة فحص أجهزتهم المنزلية، واستبدال القطع التي تحتاج للغيار
بالاستفادة من الخصم الكبير، دون رسوم صيانة، هذا فضلاً عن تعبئة غاز الثلاجات
بالمجان في حال الحاجة لذلك.
وفي تعليق له على هذه الحملة، قال رئيس قسم خدمة الزبائن
لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، مؤيد قواسمة: "تعد
هذه الحملة بمثابة شهادة على التزام الشركة تجاه تحقيق أعلى مستويات التميز في
خدمة ورعاية الزبائن في مختلف مراحل رحلتهم مع الشركة بما فيها مرحلة ما بعد
البيع، كما أنها تعتبر امتداداً للحلول الفعالة حتى من حيث التكلفة وللقيمة
المضافة التي تحرص على تقديمها للزبائن، بما يضمن حصولهم على أفضل تجربة مستدامة
معها، وبما يسهم في الحفاظ على مكانتها في السوق الأردنية التي توليها الشركة الأم
أهمية كبيرة كونها من الأسواق الواعدة لديها على مستوى المنطقة."
وللاستفادة من الحملة، تدعو الشركة الزبائن للمبادرة
بالتسجيل لحجز موعد مسبق للزيارة المنزلية لدى مراكز الصيانة، وذلك ابتداءً من يوم
الأربعاء الموافق 24 كانون الثاني الجاري، ومن خلال الرابط: إحجزالآن – و احصل على خصم بقيمة 50% على قطع الغيار الأصلية و أجور صيانة مجانية! (samsung.com)
، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء مباشرة على الرقم: 065777444.
ويشار إلى أن هذه الحملة التي ترسخ "سامسونج
إلكترونيكس المشرق العربي" من خلالها ثقافة الصيانة الدورية، تأتي كجزء من برامج
الشركة الخاصة بتقدير والاهتمام بزبائنها.