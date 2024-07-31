"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة عروض وخصومات مميزة في الأردن احتفالاً بانطلاق الألعاب الصيفية في باريس

الوكيل الاخباري - بالتزامن من انطلاق الألعاب الصيفية باريس 2024، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض وخصومات مميزة تصل إلى أكثر من 40% على أجهزة تلفاز سامسونج الذكية في السوق الأردنية، والمصممة لتمكين عشاق الرياضات الصيفية من متابعة رياضاتهم المفضلة التي تبث والاستمتاع بمشاهدتها بدقة عالية ووضوح كبير.



وتعبر هذه الحملة عن الحرص المتواصل لدى الشركة للتفاعل مع الزبائن والمستهلكين في مختلف المواسم والمناسبات التي تهمهم ومنها الرياضية، فضلاً عن حرصها على تسهيل اقتنائهم لأحدث ابتكارات علامة "سامسونج" من أجهزة التلفاز التي تواصل "سامسونج" تصدر ريادتها منذ 18 عاماً على التوالي، وذلك بما يضمن لهم قضاء أوقات ترفيهية نوعية من داخل منازلهم، بما يناسب احتياجاتهم من الشاشات في ظل الخيارات المتنوعة التي تشملها الحملة، والتي تعتبر كل منها مثالية لجعل المشاهدة حدثاً لا ينسى، إلى جانب تصميماتها التي تتناغم بسلاسة مع الديكورات الداخلية ووظائفها التي تلائم نمط الحياة العصري.



وعن تفاصيل الحملة، تقدم "سامسونج" للمستهلكين الفرصة للتمتع بمواصفات طرازات متنوعة من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K، وThe Frame، وNeo QLED بدقة 4K، فضلاً عن أجهزة تلفاز UHD وOLED، وذلك بقياسات متنوعة تتراوح ما بين 55 بوصة وحتى 98 بوصة، وضمن أسعار مميزة بخصومات كبيرة تصل حتى 40%، عند الشراء من أي من معارض الشركة أو معارض وكلائها وموزعيها المنتشرة في أنحاء المملكة.