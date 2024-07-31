"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة عروض وخصومات مميزة في الأردن احتفالاً بانطلاق الألعاب الصيفية في باريس

وتعبر هذه الحملة عن الحرص المتواصل لدى الشركة للتفاعل مع الزبائن والمستهلكين في مختلف المواسم والمناسبات التي تهمهم ومنها الرياضية، فضلاً عن حرصها على تسهيل اقتنائهم لأحدث ابتكارات علامة "سامسونج" من أجهزة التلفاز التي تواصل "سامسونج" تصدر ريادتها منذ 18 عاماً على التوالي، وذلك بما يضمن لهم قضاء أوقات ترفيهية نوعية من داخل منازلهم، بما يناسب احتياجاتهم من الشاشات في ظل الخيارات المتنوعة التي تشملها الحملة، والتي تعتبر كل منها مثالية لجعل المشاهدة حدثاً لا ينسى، إلى جانب تصميماتها التي تتناغم بسلاسة مع الديكورات الداخلية ووظائفها التي تلائم نمط الحياة العصري.
وعن تفاصيل الحملة، تقدم "سامسونج" للمستهلكين الفرصة للتمتع بمواصفات طرازات متنوعة من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K، وThe Frame، وNeo QLED بدقة 4K، فضلاً عن أجهزة تلفاز UHD وOLED، وذلك بقياسات متنوعة تتراوح ما بين 55 بوصة وحتى 98 بوصة، وضمن أسعار مميزة بخصومات كبيرة تصل حتى 40%، عند الشراء من أي من معارض الشركة أو معارض وكلائها وموزعيها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وتعبر هذه الحملة عن استراتيجية الشركة في إدارة رعاية زبائنها ومكافأتهم، وعن مدى التنوع في عروضها المستمرة التي لا تدخر جهداً لتقديم أعلى قيمة مضافة معها، بما يمكنهم من تحويل تجارب المشاهدة المنزلية والارتقاء بها إلى المستوى التالي.
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