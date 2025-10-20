أسلوبك في القيادة يكشف من تكون.. اكتشف نفسك!

الوكيل الإخباري- يقول خبراء في علم النفس إن طريقة قيادتك للسيارة تعكس إلى حد كبير طبيعتك الحقيقية وشخصيتك. فسواء كنت تفضل القيادة السريعة أو البطيئة، أو تلتزم بالقوانين أو تميل للشكوى، فإن تصرفاتك خلف عجلة القيادة قد تكون مرآة لسلوكياتك في الحياة اليومية.

1. سريع لكن متزن

إذا كنت تقود بسرعة مع تجنب المشكلات، فأنت على الأرجح شخص حاسم وطموح، لا يخشى المخاطرة، ويتميز بشخصية قيادية متوازنة تجمع بين المرح والمسؤولية.

2. الملتزم بالقوانين

الذين يلتزمون بقواعد المرور بدقة غالبًا ما يكونون موثوقين، ناضجين، ومنظمين. لا يسعون لجذب الانتباه، لكنهم يفرضون احترامهم من خلال سلوكهم المنضبط.

3. السائق البطيء

أما من يقود ببطء وثبات، فقد يفضل البقاء في منطقة الراحة، ويتجنب التحديات الجديدة. هذا النوع من السائقين قد يُظهر ترددًا أو اكتفاءً بالوضع الراهن، مما قد يحد من فرص التطور.

4. كثير الشكوى

السائق الذي يشتكي باستمرار من الزحام أو الطرقات يعكس شخصية تميل للتفكير السلبي وعدم الرضا العام. القيادة معه قد تكون مرهقة نفسيًا للركاب.

5. مستخدم البوق والأضواء

الذين يكثرون من استخدام البوق أو الأضواء العالية للتعبير عن غضبهم غالبًا ما يخفون شخصية حساسة خلف تصرفات عدوانية أو غير مباشرة.



ورغم أن هذه التصنيفات تقدم لمحة عن أنماط القيادة والشخصية، فإنها لا تنطبق على الجميع.

فسلامة الطريق يجب أن تظل دائمًا أولوية، ومعرفة نفسك خلف المقود قد تكون خطوة لتحسين علاقاتك وسلوكك بشكل عام.