صورة "الطفل والنسر".. لقطة أبكت الملايين وأنهت حياة مصوّرها

الوكيل الإخباري- لم تكن صورة "الطفل والنسر" التي التقطها المصوّر الجنوب إفريقي كيفن كارتر عام 1993 مشهداً عابراً، بل وثيقة حيّة عن مجاعة السودان، ومأساة إنسانية تركت أثراً لا يُمحى في تاريخ الصحافة… وفي روح صاحبها.

اضافة اعلان



الصورة التي ظهرت فيها طفل نحيل ينهار من الجوع بينما يراقبه نسر ينتظر موته، نُشرت في صحيفة نيويورك تايمز وأشعلت تعاطف العالم، وحصدت جائزة بوليتزر عام 1994. لكنها أيضاً جلبت لصاحبها سيلًا من الانتقادات، واتُهم باللامبالاة واللا إنسانية، لعدم تدخّله لمساعدة الطفل.



كارتر، عضو مجموعة "نادي بانغ بانغ" الشهيرة، قال إنه مُنع من لمس ضحايا المجاعة لأسباب صحية، لكنه لم يتعافَ من الإحساس بالذنب. وتراكمت عليه صور الحروب والمآسي التي وثّقها، حتى قرر إنهاء حياته بعد أربعة أشهر من تتويجه بالجائزة، بانتحار مأساوي في سيارته بجوهانسبرغ عام 1994، عن عمر 33 عاماً. وترك رسالة قال فيها:

"آسف جداً، ألم الحياة يفوق أي متعة... تطاردني صور الجوعى والقتلى والغضب والألم. لم أعد أستطيع الاحتمال."



لاحقًا، تحولت قصته إلى أغنية شهيرة بعنوان Kevin Carter لفرقة Manic Street Preachers، وسُلط الضوء من جديد على الصراع الأخلاقي الذي يواجهه الصحفيون والمصوّرون في مناطق الأزمات.



وفي عام 2011، كشف تحقيق صحفي أن الطفل في الصورة، واسمه الحقيقي كونغ نيونغ، نجا يومها ووصل إلى مركز التغذية، لكنه تُوفي لاحقاً في عام 2007 بسبب الحمى، عن عمر 17 عامًا.