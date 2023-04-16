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الأحد، 16-04-2023 04:00 م

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة الخاصة بها للزبائن تسهيلاً عليهم خلال الشهر الفضيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" عن خدمة توصيل الهواتف الذكية التي يتم إصلاحها لدى الشركة خلال شهر رمضان، وتحديداً من مراكز الصيانة التابعة لها في كل من عمّان، والزرقاء، وإربد، إلى عتبات أبواب الزبائن، مجاناً بعد الإفطار يومياً من الساعة 09:00 مساءً وحتى منتصف الليل لغاية الثالث والعشرين من نيسان الجاري، وذلك للتسهيل على زبائنها وبهدف توفير الوقت والجهد عليهم لاستغلاله في أعمال العبادة والتواصل الاجتماعي التي يتسم بها الشهر.اضافة اعلان


ومع هذه الخدمة التي تحمل شعار "اترك موبايلك في الصيانة بالنهار وإحنا بنوصلّك إياه مجاناً بالليل"، لن يكون على الزبائن سوى إيصال هواتفهم الذكية التي هي بحاجة للإصلاح لأقرب مركز صيانة خلال ساعات العمل الرسمية، وانتظار تسليمها لهم من قبل الشركة بعد إصلاحها.

وتعد هذه الخدمة الموسمية واحدة من الخدمات التي تحرص الشركة على تطويرها وتقديمها للزبائن على يد فريقها الفني المدرّب على تلبية احتياجات الزبائن بكفاءة وفعالية، انبثاقاً من استراتيجيتها الخاصة برعايتهم والهادفة للحفاظ على مستوى رضاهم مع أقصى قدر من الراحة.     

 




 

 


 

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