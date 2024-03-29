"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل

الوكيل الاخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" خدمة توصيل الهواتف الذكية التي يتم إصلاحها لدى الشركة خلال شهر رمضان، مجاناً للزبائن في كل من عمّان، والزرقاء، وإربد، وذلك من مراكز الصيانة التابعة لها.

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وتقدم الشركة خدمتها يومياً بعد الإفطار من الساعة 09:00 مساءً حتى منتصف الليل، وذلك لغاية 08 نيسان المقبل، هادفة لتسهيل حياة الزبائن في شهر رمضان، ولضمان عدم هدر الوقت والجهد على الطريق، والاستفادة منهما في نشاطات أخرى.



وللاستفادة من الخدمة التي تحمل شعار "اترك موبايلك في الصيانة بالنهار وإحنا بنوصلّك إياه مجاناً بعد الإفطار"، سيكون على الزبائن إيصال هواتفهم الذكية التي بحاجة للصيانة والإصلاح لأقرب مركز صيانة خلال ساعات العمل الرسمية، ليتم تسليمهم إياها بعد إصلاحها من قبل الشركة.



وتأتي الخدمة بنسختها لموسم رمضان 2024، في أعقاب النجاح الذي حققته في النسخ السابقة، خاصة في ظل تقديمها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسرعة على يد فريق الشركة الفني المدرب والمؤهل لتلبية احتياجات.



ولمعرفة المزيد يرجى التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم الواتساب 0797777421 والذي يمكن الوصول اليه عبر الرابط https://bit.ly/37r5RHN أو التواصل على الرقم: 065777444.

