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الإثنين، 14-02-2022 04:29 م

"سامسونج إلكترونيكس" تبهر المدعوين بحدث استثنائي للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S22

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الوكيل الاخباري - ضمن حدث #Samsungunpacked المحلية ووسط أجواء احتفالية، كشفت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن أحدث الإصدارات من سلسلة هواتف Galaxy S، في ظهورها الأول في المملكة، متمثلة بهواتف "Galaxy S22"، و"Galaxy S22+"، و"Galaxy S22 Ultra" الاستثنائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر شباط الحالي في فندق "دبليو عمّان"، وإثر الإطلاق الرسمي العالمي لها.

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وقد فاجأت الشركة الحضور بتجسيدها للإمكانات التقنية العالية التي تحملها الهواتف الثلاثة خاصة تلك المتعلقة بالكاميرات الذكية، وذلك عبر جمالية وديناميكية المؤثرات الضوئية في مكان الحدث الذي تم تصميمه بأجواء شبه مظلمة، زينتها وأضاءتهاالعديد من عناصر التوهج وألوان النيون، تعبيراً عن قدرة الكاميرات على إنتاج أفضل مقاطع الفيديو والصور الرائعة وأكثرها جودة ووضوحاً بمنتهى السهولة ومهما اختلفت ظروف الإضاءة في الليل والنهار، بالاستفادة من مواصفات كاميرات الهواتف المتقدمة مع ميزات التصوير الليليNightography، والتصوير الشخصي، مسلطة الضوء على ميزة التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة في بيئة ممتعة وجذابة.


وإظهاراً للخصائص التي تتميز بها هواتف "Galaxy S22"، و"Galaxy S22+"، و"Galaxy S22 Ultra" والتي تساعد على إنشاء محتوى استثنائي وإبداعي تسهل مشاركته ويسهم في تعزيز إنتاجية وكفاءة المستخدم مهما كانت اهتماماته أو هواياته، فقد جمعت "سامسونج إلكنرونيكس المشرق العربي" في الحدث نخبة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في مجالات الأزياء، والطبخ، والصحة، والرياضة واللياقة البدنية، إلى جانب هواة ألعاب الفيديو التفاعلية، ومجموعة من المدونين المختصين بقطاع التكنولوجيا، مانحة إياهم فرصة الاطلاع على هذه الخصائص وتجربة الهواتف واكتشاف إمكاناتها الهائلة.

 




 

 


 

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