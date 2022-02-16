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الأربعاء، 16-02-2022 04:29 م

سارعوا بالطلب المسبق

سامسونج إلكترونيكس تدعو زبائنها لاغتنام الفرصة مع إطلاق المرحلة الثانية من حملة الطلب المسبق على هواتف Galaxy S22

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الوكيل الاخباري - بعد نفاد الكمية الأولية في زمن قياسي غير مسبوق نظراً لخصائصه وميزاته الاستثنائية وتصميمه المتألق، أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق المرحلة الثانية من حملتها التي تتيح معها الفرصة للتقدم بالطلب المسبق لشراء هاتفGalaxy S22، وGalaxy S22+، وGalaxy S22 Ultra، وذلك عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore، أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

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وقد جاءت المرحلة الثانية من الحملةالتي تشير للإقبال الجماهيري الكبير على الهواتف الجديدة، والتي سيكون بإمكان الراغبين باقتناء أي منها التقدم معها بطلبهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شباط2022 حتى نفاد الكمية مرة أخرى، انبثاقاً من حرص الشركة على تمييز زبائنها وعشاق السلسلة بإتاحة المجال أمامهم ليكونوا من الأوائل الذين يتمتعون بالآفاق الواسعة التي تفتحها لهم الإمكانيات الجديدة التي تنطوي الهواتف عليها، والاستفادة من العديد من الهدايا المتنوعة والقيمة.


هذا وسيحظىالمشترون الأوائلبقسيمة شرائية بقيمة 140 ديناراً أردنياً عند شراء أي من هاتفي Galaxy S22 Ultra أو Galaxy S22+، لاستخدامهاعبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore.

 

وستقدم الشركة قسيمة شرائية بقيمة 110 دينار أردني لمشتري هاتفGalaxy S22ضمن حملة الطلب المسبق، يمكنهماستخدامها عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore.

 

وعلاوة على ذلك، ستقدم الشركة لمشتري أي من الهواتف الثلاثة عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStoreبطاقة خدمة صيانة التلف العرضي للشاشة، لمرتين خلال عام بقيمة 90 دينار أردني في كل مرة.


أمّا أولئك الذين يفضلون الشراء منمعارض موزعي الشركة ووكلائها الرسميين في المملكة، فسيتمتعونبعدد من الهدايا التي تتمثل في مجموعة من الملحقات المتميزة التي تشمل:سماعةGalaxy Buds Pro، وبطاقة خدمة صيانة التلف العرضي للشاشة،لمرتين خلال عام بقيمة 90 دينار أردنيفي كل مرة.


ويشار إلى أن أحدث هواتف سلسلة Galaxy S الذكية، تتميّزبتصميم جذاب وجرئ وصديق للبيئة، مع كاميرا ديناميكية، بالإضافة إلى مزايا وخصائص تعزز القوة والأداء والسرعة، ما يمكنها من إرساء معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية.


للتقدم بالطلب المسبق لشراء هاتف Galaxy S22، وGalaxy S22+،وGalaxy S22 Ultra يرجى زيارة أي من الروابط التالية: https://www.samsung.com/levant/smartphones/galaxy-s22-ultra/buy/ أو 
https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s22-ultra/buy/

 




 

 


 

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