سميرة توفيق في العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة - صور

وأكدت رضوان أن خالتها تخضع منذ 10 أيام لمتابعة طبية دقيقة من فريق متخصص، وسط اهتمام طبي كبير ومتابعة حثيثة من طبيبها الخاص، ما ساهم في استقرار حالتها وتجاوز المرحلة الحرجة.
وأوضحت أن الحالة الصحية لتوفيق شهدت تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى قريبًا وتعود إلى منزلها في أبوظبي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي
-
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
-
6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"
-
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سامح حسين
-
نتفليكس تقدم باقة مميزة من الأفلام في سبتمبر 2025
-
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
-
للعام الثالث.. محمد رمضان خارج دراما رمضان 2026
-
رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم