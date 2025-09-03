الأربعاء 2025-09-03 02:05 م
 

سميرة توفيق في العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة - صور

سميرة توفيق
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   نُقلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق إلى مستشفى كليفلاند كلينك في أبوظبي، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في بيروت.

وكشفت الإعلامية لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة، أن توفيق شعرت بإرهاق شديد نتيجة إصابتها بفيروس، ما استدعى نقلها بسرعة إلى الإمارات لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن نتائج فحوصاتها قبل السفر إلى لبنان كانت طبيعية.


وأكدت رضوان أن خالتها تخضع منذ 10 أيام لمتابعة طبية دقيقة من فريق متخصص، وسط اهتمام طبي كبير ومتابعة حثيثة من طبيبها الخاص، ما ساهم في استقرار حالتها وتجاوز المرحلة الحرجة.


وأوضحت أن الحالة الصحية لتوفيق شهدت تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى قريبًا وتعود إلى منزلها في أبوظبي.

 

Image1_920253124955762568063.jpg

 

Image1_92025312505450312125.jpg

 

 

لبنان 24

 
 
[hkf lk hgjovd[

