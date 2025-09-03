الأربعاء 2025-09-03 02:05 م
 

رفع سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام 5 دنانير

رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول، عدا الأغنام، وللشركات المستوردة للمواشي الحية، خلال الشهر الحالي، عن آخر تسعيرة في ت
وثبّتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، عند 175 دينارًا للطن الواحد.


وثبّتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، عند 175 دينارًا للطن الواحد.

وأبقى القرار رقم (98) لسنة 2025، سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام، بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، كما هو عند 77 دينارًا للطن الواحد، وسعر بيع طن النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها عند 157 دينارًا، حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، شاملة ضريبة المبيعات.

وتستوفي الوزارة، وفقًا للقرار رقم (72) لسنة 2025، مبلغ 1450 دينارًا مقطوعة عن كل سيارة مُصدّرة محمّلة بالأغنام البلدية الحية، استنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
 
 
