8 طرق.. الأفضل للحصول على شعر نظيف وصحي

الوكيل الإخباري- مع حرارة الصيف وارتفاع الرطوبة، يحتاج الشعر إلى عناية خاصة ليبقى نظيفاً وصحياً وقوياً. إليكِ أهم النصائح للحفاظ على صحة شعرك:



1. صحة فروة الرأس

البداية من الجذور: فروة الرأس الصحية أساس لنمو شعر قوي. عالجي أي مشاكل مثل الجفاف أو القشرة لتجنب تأثيرها السلبي على الشعر.

2. الغسل المنتظم بطريقة صحيحة

اغسلي شعرك 2-3 مرات أسبوعيًا بالماء الفاتر. اختاري شامبو مناسب لنوع شعرك، وتجنبي الكبريتات. لا تنسي تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.



3. الترطيب باستخدام البلسم

بعد الشامبو، استخدمي بلسم لترطيب الشعر، خاصة الأطراف. للشعر الجاف أو المجعد، استخدمي منتجات تترك على الشعر مثل الزيوت أو الكريمات.



4. التغذية السليمة

غذاء الشعر يبدأ من الداخل:

البروتين والبيوتين ضروريان لنمو الشعر.

الحديد وأوميغا 3 يمنحان اللمعان والقوة.

شرب الماء بوفرة يُحسّن ترطيب فروة الرأس.



5. تجنب الحرارة والمواد الكيميائية

قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، واستخدمي واقي حرارة عند الحاجة. خففي من استخدام الصبغات والفرد، واعتني بشعرك بأقنعة مغذية بعد المعالجات الكيميائية.



6. العلاجات الطبيعية

زيوت مثل جوز الهند والأرغان والصبار مفيدة لفروة الرأس. أقنعة طبيعية مثل العسل والزبادي أو البيض وزيت الزيتون تغذي الشعر بعمق.



7. نمط حياة صحي

التوتر، قلة النوم، والتعرض للشمس يضعف الشعر. خذي قسطًا كافيًا من النوم، وارتدي قبعة عند التعرض للشمس، وتجنبي تسريحات الشعر المشدودة.



8. قص الشعر بانتظام والتعامل بلطف

قصي أطراف شعرك كل 6-8 أسابيع. استخدمي فرشاة ناعمة ومشط واسع، خاصة عند تصفيف الشعر المبلل. النوم على وسادة من الساتان يقلل من التكسر.



خلاصة:

العناية بالشعر لا تقتصر على المنتجات فقط، بل تشمل التغذية، أسلوب الحياة، والتعامل اليومي مع الشعر. اتبعي هذه الخطوات البسيطة لتحصلي على شعر نظيف، صحي، ولامع طوال العام.