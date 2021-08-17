سامسونج إلكترونيكس تعلن بدء حملة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" اليوم عن انطلاق حملة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في المملكة، وهما هاتفيّ Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، واللذان تم الإعلان عنهما خلال حدث #SamsungUnpacked، الذي دشنت سامسونج معه الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي من الجيل الثالث الذي يشتمل على تحسينات رئيسة جاءت نزولاً عند رغبة وتطلعات مستخدمي أجهزة سامسونج من تلك المتعلقة بالقابلية للطي، إلى جانب العديد من المزاياالأخرى الرائعة.

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ووفقاً لسامسونج، فإن فترة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في الأردن تمتد من يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من آب الجاري وحتى يوم الخميس الموافق للتاسع من أيلول المقبل أو حتى نفاد الكمية.



وأعلنت سامسونج عن العروض المميزةالتي سيستفيد منهاالمشتريعند الطلب المسبق لأجهزتها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، حيث سيحصل المشتري عند شرائه هاتف Galaxy Z Fold3 على حزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Pro، بالإضافة إلى غطاء هاتف يحتوي على قلم سامسونج S Pen وشاحن متنقل.

أمّا عند شراء هاتف Galaxy Z Flip3، فسيحصل المشتري على سماعة Galaxy Buds 2، وغطاء سيليكون للحماية، بالإضافة إلى شاحن متنقل بقوة 25 واط.



وتتوفر هواتف سامسونج الذكية الجديدة القابلة للطي بالعديد من الألوان المميزة التي ترضي جميع أذواق المستخدمين؛ حيث يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 باللونين الأسود والأخضر، أمّا بالنسبة لهاتف Galaxy Z Flip 3فإنه يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة وهي اللون الأسود واللون الأخضر واللون الكريمي.



هذا ويمكن إجراء الطلب المسبق لأجهزة سامسونج الذكية الجديدة القابلة للطي والحزم المرافقة لها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج Samsung.com، أو من خلال معارض سامسونج المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.



وللحصول على المزيد من المعلومات حول جهازي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 وسماعات Galaxy Buds 2، يمكن زيارة الموقعwww.samsung.com/galaxy.