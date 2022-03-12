سامسونج تبث فعالية Unpacked 2022 مباشرة في منصة Decentraland، ليكون الأول من نوعه في عالم ميتافيرس

الوكيل الاخباري - نجحت سامسونج للإكترونيات مرة جديدة في مساعيها المبتكرة والرائدة لتلبية احتياجات جمهورها، وخاصة “الجيل Z”، من خلال بث فعالية Unpacked التي أقيمت بتاريخ 9 فبراير في “سامسونج 837X”، عالمها الافتراضي على منصة Decentraland.

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وتم تصميم المقر على غرار متجرها الرئيسي في مدينة نيويورك. وتبرز التجربة الجديدة الاستدامة والتغيرات التي يمكننا تحقيقها من أجل إحداث التأثير البيئي الإيجابي.







ولأول في عالم “ميتافيرس”، تمكن جمهور سامسونج من متابعة حدث جالكسي Unpacked مباشرة في “مسرح الاتصال”، حيث طورت سامسونج معياراً جديداً مبتكراً للهواتف الذكية مع سلسلة S الأشهر حتى الآن.



ويوجد مقر “سامسونج 837X” في جادة “837 واشنطن”، وتحديداً في منطقة “ميتباكينغ” بمدينة نيويورك، ويعدّ بمثابة أول ملعب تكنولوجي ووجهة ثقافية للمستهلكين والمبدعين وعشاق التكنولوجيا وأفراد المجتمع. وبما أنه يمثل تجسيداً لعلامة سامسونج، فإن “837” يعدّ مركز الخبرة الرائد في التقارب بين البشر والتكنولوجيا للتأكيد على دور مجموعة سامسونج الكاملة وخدماتها وتقنياتها لجعل حياتنا أفضل، من خلال الأجهزة المحمولة وحتى الأجهزة المنزلية.



وكجزء من التجربة التفاعلية في هذا المقر، قام أحد الأشخاص بإرشاد المشاركين في أثناء عملية البحث، للعثور على ما يصل إلى 10 صناديق كرتونية حول المبنى، والتي يمكن إعادة تدويرها لتحويلها إلى شيء ثمين. وعند انتهاء العملية، حصل اللاعبون على بذرة لزراعة شجرة في غابة الاستدامة، إضافة إلى شارة رمز خاص غير قابل للاستبدال (NFT).



وكان مقر سامسونج 837X قد فتح أبوابه لاستقبال الزوار في يناير بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022، حيث قاموا برحلة غامرة عبر مسرح الاتصال وغابة الاستدامة ومرحلة الإنتاج وفق المتطلبات الخاصة. وتهدف المهمة الجديدة إلى تكريم محبي سامسونج، كما يعد المقر الجديد تجربة متقدمة أخرى للجمع بين الناس من خلال التكنولوجيا والثقافة.



ويوفر مقر سامسونج 837X تجربة غامرة تماماً، حيث يتميز بإطلاق المهام وتقديم الجوائز على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFT)، كما تنظم فيه أحداث طرح المنتجات والعروض الحية. ولمتابعة ذلك بنفسك، يمكن الدخول إلى منصة Decentraland من جهازك للوصول إلى مساحة افتراضية مدعومة بتقنية البلوك تشين، حيث يمكنك شراء وبيع الأصول الرقمية الحصرية، مثل الأرض والأجهزة القابلة للارتداء. ولزيارة مقر 837X، يتعين عليك أولاً الاتصال بمنصة Decentraland. وحال الربط بشبكة الإنترنت، سيتم إدخال صورتك الرمزية “أفاتار” خارج مبنى 837X الافتراضي المذهل. ومن هناك، يمكنك دخول الأبواب والتجوال في أرجائه.



للمزيد من المعلومات حول مقر سامسونج 837X وكيفية الوصول إلى عالمنا الافتراضي، يرجى زيارة:

https://www.samsung.com/us/explore/metaverse-837x





