سامسونج تُحدث نقلة نوعية في الموسم السابع من ‘Arabs Got Talent’ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن شراكتها الحصرية مع الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent"، أحد أشهر برامج اكتشاف المواهب وأكثرها مشاهدة في المنطقة، والذي يُعرض على قناة إم بي سي. ومن خلال دمج تقنياتها المبتكرة، عززت سامسونج التجربة لكل من الحكام والمشاركين والجمهور، وشكّلت تقنية الذكاء الاصطناعي في البرنامج تجربة غير مسبوقة، شملت استخدام أجهزة متقدمة ترتقي بعروض الأداء، بالإضافة إلى ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع المشاركين. اضافة اعلان





وفي إطار هذه الشراكة، تمتلك سامسونج حصراً "الباز الذهبي"، الذي يُعد أحد أبرز ميزات البرنامج، حيث يضيف مستوى جديداً من التشويق ويمنح المتسابقين فرصة التأهل المباشر إلى نصف النهائي .وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم لحظات لا تُنسى تحت شعار #GalaxyMoments، ما يجسد التزام سامسونج بدعم الإبداع والمواهب على أوسع نطاق. كما سيحصل الفائزون بالباز الذهبي على صندوق ‘Galaxy Moment’ الحصري، الذي يضم ‘Galaxy Z Flip6’، وسماعات ‘Buds 3’، وساعة ‘Watch 7’، ليختبروا تجربة فريدة ومتكاملة مع منظومة ‘Galaxy’.



وأعرب عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فخره بهذه الشراكة مع برنامج ‘Arabs Got Talent’، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إحدى أكثر شراكاتنا ابتكاراً في المنطقة، ما يعكس ريادة سامسونج في مجال الترفيه المنزلي والتكنولوجيا الحديثة. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة مع الأجواء المليئة بالتشويق التي يضيفها البرنامج الشهير، نقدم تجربة استثنائية للجمهور. كما أن عناصر مثل "الباز الذهبي" ترفع من قيمة هذه الشراكة، لتقدم ذكرى لا تُنسى للمشاهدين والمشاركين على حد سواء."



وكشفت سامسونج عن صالة ‘Galaxy AI SmartThings’، وهي مساحة مبتكرة خلف الكواليس تم تصميمها خصيصاً للمشاركين، لتقديم تجربة متكاملة مع نظام ‘SmartThings’ المتصل. وتتضمن الصالة مناطق مخصصة لمراقبة معدل ضربات القلب، وجلسات التأمل الذهني، وتتبع النوم باستخدام ‘Galaxy Watch’، بالإضافة إلى مناطق تصوير تفاعلية تشمل وضع التصوير الليلي ‘Nightography’، وكشك تصوير سيلفي، ومحطة ألعاب تفاعلية للأجهزة المحمولة.



وقدمت تلفزيونات سامسونج، بما في ذلك ‘Neo QLED 8K’، جودة عرض مذهلة للجمهور الحاضر والمشاهدين في المنازل، مع إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع الأجواء الحماسية عبر هاشتاغ #GalaxyMoment على وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدمت مقدمة البرنامج، ريا أبي راشد، كاميرا ‘FlexCam’ في هاتف ‘Galaxy Z Flip6’ لتوثيق لحظات خاصة مع الفائزين بـ"الباز الذهبي"، ما أبرز قدرات ‘Galaxy’ في التقاط صور احتفالية مميزة. كما ساهمت سلسلة ‘Galaxy Watch’ في مراقبة معدلات نبضات قلب المتسابقين بشكل مباشر، ما أتاح للمشاهدين متابعة تفاصيل كل أداء لحظة بلحظة.



وإلى جانب المشاركين والمشاهدين ومقدمة البرنامج، استفاد الحكام هذا الموسم أيضاً من أجهزة سامسونج المتطورة وخصائصها المبتكرة، مما أتاح لهم تقديم تقييم مميز ومختلف. واعتمد الحكام على جهاز ‘Galaxy Z Fold6’ لتدوين الملاحظات بكفاءة أثناء العروض، مع ميزة الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ‘Galaxy’، والتي ساعدتهم على فهم المشاركين الذين يقدمون عروضهم بلغات مختلفة.



وتمثل هذه الشراكة واحدة من أكبر رعايات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجمع بين الترفيه وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما تؤكد شراكة سامسونج مع برنامج ‘Arabs Got Talent’ التزامها بابتكار تجارب استثنائية مدعومة بالتكنولوجيا، تُعزز التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي.