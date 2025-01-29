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سامسونج تزوّد هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra بـ Corning Gorilla Armor 2 أول زجاج سيراميكي مضاد للانعكاس للأجهزة المحمولة

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سامسونج
الأربعاء، 29-01-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات و (NYSE:GLW)   Corning Incorporated  اليوم أن هاتف ‘Galaxy S25 Ultra’ سيأتي مزوداً بـ Corning® Gorilla® Armor 2، وهو أول غطاء زجاجي سيراميكي مضاد للخدوش والانعكاس في عالم الأجهزة المحمولة. ويُبرز ‘Galaxy S25 Ultra’ هذا الابتكار الثوري في شاشته الأمامية، ليشكل خطوة مهمة في تقنيات شاشات الهواتف المحمولة.

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ويمثل Gorilla Armor 2 خطوة رائدة في تقنية الزجاج السيراميكي، حيث يجمع بين القوة الفائقة والوضوح الاستثنائي على شاشات الهواتف الذكية. ويوفر هذا الزجاج الجديد متانة أعلى مقارنة بالمواد الزجاجية السيراميكية الأخرى. ووفقاً لاختبارات مختبرات Corning، فقد صمد Gorilla Armor 2 عند السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.2 متر على سطح يحاكي الخرسانة، بينما لم تصمد المواد الزجاجية السيراميكية الأخرى عند السقوط من ارتفاع متر واحد فقط. وهذا يعني أن الأجهزة المزودة بـ Gorilla Armor 2 ستكون أكثر قدرة على تحمل تحديات الاستخدام اليومي والظروف المتغيرة.


ويعكس اختيار سامسونج لزجاج Gorilla Armor 2 في هاتف ‘Galaxy S25 Ultra’ التعاون المستمر بين سامسونج وCorning، والتزامهما المشترك بدفع عجلة الابتكار وتحقيق رضا العملاء.


وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير الميكانيكي في قطاع تجارب الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات، كوانججين باي: "يمثل هاتف ‘Galaxy S25 Ultra’ خطوة مهمة نحو تقديم تجربة استخدام أكثر قوة وموثوقية لعملائنا. وتعكس شراكتنا المستمرة مع Corning التزامنا بالارتقاء بمستوى أداء شاشات العرض، لضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين حول العالم. "


وبفضل خصائصه المضادة للانعكاس، يقلل Gorilla Armor 2 بشكل ملحوظ من الانعكاسات السطحية سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، كما يُحسّن نسبة تباين الشاشة، ما يضمن تجربة استثنائية للمستخدمين في مختلف ظروف الإضاءة."


وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة  Corning® Gorilla® Glass، ديفيد فيلاسكويز: لدينا تاريخ طويل من التعاون مع سامسونج لتقديم أكثر التقنيات تقدماً وابتكاراً للمستخدمين. ومع Gorilla Armor 2، نقدم تجربة استخدام لا مثيل لها بفضل الغطاء الذي يحقق وضوحاً بصرياً استثنائياً، ويُعّد الأكثر متانة على الإطلاق بين المواد المستخدمة في أجهزة ‘Galaxy’.

 
gnews

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