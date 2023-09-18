سامسونج تستعرض مجموعة شاملة من أحدث تقنيات وحلول المركبات في معرض السيارات الدولي في ميونخ "IAA MOBILITY 2023"

الوكيل الإخباري - أعلنت كلّ من شركة سامسونج للإلكترونيات و Samsung Display و Samsung SDI عن حضورهم المشترك في معرض السيارات الدولي في ميونخ " IAA MOBILITY 2023 "[1]، الذي انطلقت فعالياته اليوم 5 سبتمبر وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.

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وكثمرة لجهود التعاون؛ تعرض الشركات الثلاث التابعة لسامسونج مجموعة شاملة من حلول السيارات المصممة لإعادة تعريف مشهد التنقل المتصل واستقطاب المستهلكين والشركات من مختلف أنحاء العالم.



سامسونج للإلكترونيات تقود ابتكارات المستقبل التحويليّة

تلتزم سامسونج للإلكترونيات بدمج ومواءمة الابتكارات المتعلّقة بتكنولوجيا السيارات عبر مختلف وحدات أشباه الموصلات التابعة لها، لتؤكّد بذلك على تناغم وانسجام الإمكانات والقدرات بين مختلف عروضها سواء على مستوى تقنيات صناعة الذاكرات أو نظام LSI والمسبوكات وتقنيات الإضاءة LED، الأمر الذي يُعزّز مكانة سامسونج الرائدة كمزود شامل لحلول التنقل.



وقال ديرموت رايان، رئيس قسم حلول الأجهزة في أوروبا لدى سامسونج للإلكترونيات: "يعتبر معرض IAA MOBILITY 2023 منصة فريدة تُتيح لنا تسليط الضوء على التعاون المشترك والالتزام كذلك تجاه أعمالنا الفردية، والتي تم تصميمها لإحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال مجموعتنا الواسعة من تقنيات أشباه الموصلات. تتمثل رؤيتنا المشتركة في صياغة تجارب سيارات أكثر أمانًا واستدامة واتصالاً للعملاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."



ريادة في صناعة الذاكرات من أجل مستقبل التنقّل

في الوقت الذي تتجه فيه مركبات المستقبل نحو قدرات حوسبة وتخزين متطوّرة؛ تبرز تقنيات صناعة الذاكرات الموثوقة من سامسونج لتشكّل عنصراً أساسياً في تسريع وتيرة التنقّل المعتمد على البيانات. ومن المنتظر أن تسلّط سامسونج خلال معرض IAA MOBILITY 2023 الضوء على مجموعتها الكاملة من حلول الذاكرة المجهزة بعناية لتلائم تطبيقات السيارات المرتقبة، وتشمل هذه المنتجات ذاكرة LPDDR5X[2]، و[3]GDDR7، وAutoSSD، و[4]UFS 3.1 التي توفر أداءً وقدرة عالية في مجالات عديدة مثل نظام المعلومات والترفيه وأنظمة مساعدة السائق المتطورة (ADAS)، وكلها تتمتع بموثوقية معتمدة. وبناءً على محفظتها القوية في مجال السيارات وشراكات المنظومة الواسعة، تهدف سامسونج إلى أن تصبح أكبر مزود لذاكرات السيارات بحلول عام 2025، وتمكين العملاء العالميين من تحقيق تجارب التنقل المتصلة بالكامل.



الارتقاء بتجربة المستخدمين داخل السيارة عبر ابتكارات نظام LSI

باتت مزايا الترفيه والسلامة داخل السيارة من أبرز السمات التي تتفرّد بها مركبات الجيل القادم، وذلك انسجاماً مع مشهد تحوّل السيارات نحو الكهرباء والرقمنة، وفي هذا الإطار ستقدّم سامسونج خلال معرض السيارات الدولي في ميونخ معالج Exynos Auto V920 المخصص، ومجموعة أجهزة استشعار مصممة لتلبية هذه المتطلبات المتغيّرة. ويتيح هذا المعالج المُحسّن لأنظمة المعلومات والترفيه المتميزة داخل السيارة (IVI)؛ التشغيل السلس لمقاطع الفيديو والألعاب الغنية بالجرافيك على شاشات متعددة. وفي الوقت نفسه، توفر مستشعرات ISOCELL Auto من سامسونج رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للسيارة من الأمام (ISOCELL Auto 1H1) إلى المنظر الخلفي والمحيطي (ISOCELL Auto 4AC)، مما يضمن السلامة لكل من السائقين والركاب. ومن خلال توسيع ميزات السلامة لتشمل المقصورة الداخلية للسيارة؛ ستعرض سامسونج تقنيات الاستشعار داخل المقصورة المجهزة لأنظمة مراقبة السائق والركاب، والقادرة على اكتشاف وتنبيه حالات السائق التي قد تكون غير آمنة مثل النعاس والإرهاق وتشتتت الانتباه.



تطوير تقنيات أشباه الموصلات للسيارات عبر حلول المسبوكات

تماشيًا مع حالة الازدهار التي يشهدها سوق أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات، عززت Foundry Business من سامسونج تركيزها بشكل استراتيجي على الابتكار في مجال السيارات والتميز في التصنيع. وستقدّم الشركة خلال معرض IAA MOBILITY 2023، أحدث حلول تصميم السيارات والتي تشمل: الأنظمة على الرقائق (SoCs) الخاصة بالنظام المتطور IVI ونظام مساعدة السائق ADAS، والدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة (PMICs) [5]والدوائر المتكاملة لإدارة البطاريات (BMICs)، بالإضافة إلى وحدات التحكم الدقيقة في السيارات (MCUs)، وكلها تتميز بأحدث تقنيات من Samsung Foundry . وستقوم سامسونج أيضًا بتسليط الضوء على نهجها الخاص بتكنولوجيا معالجات السيارات، والتي تستهدف جاهزية الإنتاج الضخم لعمليتها بمعالج بدقة 4 نانومتر ([6]SF4A) بحلول عام 2025 ومعالج 2 نانومتر ([7]SF2A) بحلول عام 2026. ومن خلال تعزيز هذه المبادرة، تعمل Samsung Foundry على تعزيز محفظة ملكيتها الفكرية عبر الواجهة التناظرية وواجهة الذاكرة والواجهة عالية السرعة وواجهة الأمان وواجهة القالب إلى القالب (D2D) بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتصميم.



الجيل القادم من تقنيات الإضاءة LED لمركبات المستقبل

كما ستعرض سامسونج أيضًا حلول الإضاءة LED المتطورة والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والمثالية للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة في المستقبل. وتمثل تقنية [8]PixCell LED الخاصة بالشركة ابتكارًا ذكيًا لشعاع القيادة المتكيف (ADB) الذي يمكّن مصنعي السيارات من إنشاء مصابيح أصغر مع تحكم دقيق وانتقائي في الإضاءة. ومن خلال تحقيق دقة الوضوح العالي على شاشة مدمجة مقاس 0.25 بوصة، تعد تقنية Micro LED من الجيل القادم من سامسونج مناسبة بشكل مثالي لشاشات العرض الأمامية فائقة الدقة (HUDs) مع تمكين عرض معلومات السائق من خلال نظارات الواقع المعزز (AR). بدورها ستفتح تقنية Mini LED، وهي حل متطور لربط السيارة بكل شيء (V2X)؛ تأثيرات الإشارات المتحركة المعقدة مما يعزز التواصل مع المركبات الأخرى والمشاة.



سامسونج ديسبلاي تُتيح شاشات OLED للارتقاء بتجربة السيارات

تشارك Samsung Display في معرض IAA Mobility 2023، حيث تظهر في معرض للسيارات للمرة الأولى على الإطلاق، لتسلط الضوء على ريادتها في مجال الشاشات عبر منصة فريدة تتيح للزوار تجربة المزايا العديدة لتقنية OLED . وتنسجم هذه المشاركة مع رؤية الشركة في أن تصبح مزودًا رائدًا لشاشات OLED في تطبيقات السيارات من الجيل القادم في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة تحوّلاً عن شاشات LCD.



وسيتمكن زوار جناح سامسونج ديسبلاي من تجربة مركز القيادة الآمنة، حيث يمكنهم اختبار الفرق بين شاشات OLED وشاشات LCD . وسيكتشف المشاركون أنه نظرًا لكون شاشات OLED يمكنها تصوير اللون الأسود الحقيقي (المعتمد من VESA)؛ فإنها تعمل أيضاً على تحسين رؤية السائق بشكل كبير، وبالتالي السلامة في البيئات المظلمة.



وستعرض المنصة أيضًا ميزة استهلاك الطاقة المنخفض لشاشات OLED، نظرًا لأنها تضيء وحدات البكسل فقط حيث يظهر اللون الفعلي، على عكس شاشات LCD . وبطبيعة الحال، أصبحت هذه الخاصية أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم يشهد نمواً في شعبية السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار استكشاف آلية عمل تقنية OLED على تحسين الجزء الداخلي للسيارة. ونظرًا لأن شاشات OLED قابلة للطي لتتناسب مع الجزء الداخلي للسيارة، إلى جانب كونها أخف وزنًا وسمكاً من شاشات LCD؛ فإنها تتيح مرونة أكبر في التصميم.



وفي المساحة المخصّصة لعرض مشاريع التنقل القادمة Next Mobility Projects، يمكن للزائرين الحصول على لمحة عن شاشات OLED المستقبلية ضمن مجموعة متنوعة من عوامل التصميم، مثل Flex S، وهي شاشة متعدّدة قابلة للطي يمكن ثنيها على شكل حرف S بحيث يكون أحد جانبي الجهاز للداخل والآخر إلى الخارج، ويمكن حملها كالهاتف الذكي، على أن يتم بعد ذلك توسيعها إلى 12.4 بوصة واستخدامها كلوحة قيادة السيارة. وتشمل المنتجات المبتكرة الأخرى المعروضة شاشة قابلة للدوران تتوسع أكثر من خمس مرات على المحور العمودي لأنظمة الترفيه في المقعد الخلفي (RSE)، بالإضافة إلى شاشة قابلة للانزلاق تعمل على توسيع الشاشة على كلا الجانبين.



سامسونج إس دي آي وحلول البطاريات المتطورة للجيل القادم من المركبات الكهربائية

تُشارك سامسونج إس دي آيللمرة السادسة في معرض IAA MOBILITY 2023، وتستعد الشركة المصنعة للبطاريات للكشف عن حلول بطاريات "[9]super gap" للمركبات الكهربائية المستقبلية. كما تضع الشركة أيضًا أولوية للتعامل مع أفضل مواهب البحث والتطوير من أوروبا.



وستتاح لزوار جناح سامسونج إس دبي آي فرصة رؤية أبرز المزايا التكنولوجية للشركة في منطقة [10]PRiMX، تحت شعار " PRiMX، استكشف الأفضل". وستعرض المنطقة مجموعة من منتجات الجيل القادم بما في ذلك البطاريات ذات الحالة الصلبة بالكامل، والبطارية الأسطوانية phi-46، وبطارية النيكل منغنيز (NMX) وبطارية فوسفات الليثيوم منغنيز الحديد (LMFP)، إلى جانب حلول القطاعات المتميزة. وفي منطقة [11]ESG، ستعرض الشركة كذلك مبادراتها المستمرة من أجل مستقبل مستدام في إطار الرؤية طويلة الأمد والمتمثلة في "جعل الحياة أكثر استدامة من خلال تقنياتنا المبتكرة".



ولتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسوق السيارات الكهربائية الكبيرة، تكشف سامسونج إس دي آي أيضًا عن حلول البطاريات الخالية من الكوبالت مثل NMX وLMFP كميزة استراتيجية تضمن السلامة والفعالية من حيث التكلفة. كما يتم عرض عامل التصميم الجديد، حيث تم إعادة وضع أطراف الكاثود والأنود على الجانب، مما يتيح أقصى قدر من كفاءة المساحة وتحسين الأداء والسلامة.



وسيحضر يون هو تشوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إس دي آي معرض IAA MOBILITY 2023، حيث سيلتقي بكبار العملاء الأوروبيين.

وسيشارك تشوي كذلك في منتدى التكنولوجيا والتوظيف (T&C)، وهو معرض التوظيف الخاص بشركة سامسونج إس دي آي، والذي يسلّط الضوء على براعتها التكنولوجية في الصناعة ويسمح للشركة بالتفاعل مع الموظفين المحتملين، وينظّم المنتدى في ميونيخ للمرة الأولى بعد انعقاده في سيول الشهر الماضي. في حين كان قد أقيم مرتين كذلك خلال العام الماضي في كلّ من سيول ونيويورك.



وقال تشوي: "تعدّ أوروبا موطن كبار المساهمين العالميين في قطاع السيارات، بما في ذلك صانعي السيارات وصانعي قطع الغيار، وتمثّل سوقًا حاسمًا سيتصدّر صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.

وباستخدام تقنياتنا التي لا مثيل لها؛ سنسعى باستمرار لتزويد عملائنا الأوروبيين الرئيسيين بمنتجات تتميز بأعلى مستويات السلامة والجودة والكفاءة".









