"سامسونج" تُصنف ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمياً للعام الخامس على التوالي بقيمة تبلغ 100.8 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تصنيفها ضمن "أفضل 5 علامات تجارية عالمية" للعام الخامس على التوالي، وفقاً لشركة "إنتر براند"، المتخصصة في استشارات العلامات التجارية. وكشفت قائمة هذا العام أن قيمة علامة سامسونج التجارية بلغت 100.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الماضي.

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وحققت سامسونج للإلكترونيات زيادة ملحوظة في قيمة علامتها التجارية نتيجة النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما ريادتها في تقنية الذكاء الاصطناعي على الأجهزة وتفوقها في قطاع أشباه الموصلات. ومنذ أن دخلت قائمة أفضل خمس علامات تجارية في عام 2020، شهدت سامسونج نمواً بنسبة 62% على مدى أربع سنوات، ولا تزال الشركة الآسيوية الوحيدة ضمن أفضل خمس علامات تجارية على مستوى العالم.



وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي بشركة سامسونج للإلكترونيات: "يرجع الفضل في النمو الكبير في قيمة علامتنا التجارية هذا العام إلى نهجنا الشامل في الذكاء الاصطناعي، وجهودنا لوضع هذه التقنية القوية في متناول جميع مستخدمي سامسونج حول العالم. وفي المستقبل، سنواصل التركيز على الصفات التي لاقت استحسان عملائنا وثقتهم."



تقدير الدور الريادي لسامسونج في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، وتحسينها تجارب الاتصال المتكاملة، وتصدرها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وفقاً لتقييم "إنتر براند"، تأثرت تقييمات شركة سامسونج للإلكترونيات إيجابياً بالعوامل التالية:



• تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنتجات الرئيسية وريادتها سوق الذكاء الاصطناعي على الأجهزة.

• تحسين تجارب الاتصال عبر منصات ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• ريادتها في الذكاء الاصطناعي بفضل قدرتها التنافسية في قطاع أشباه الموصلات.

• تنفيذ استراتيجية علامة تجارية موحدة على المستوى العالمي.

• والتزامها المستمر بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.



وتحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، تعمل سامسونج خلال العام الجاري على توسيع مجموعة منتجاتها المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجارب المستخدمين. ومع إطلاق سلسلة Galaxy S24، تواصل سامسونج ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية. كما طرحت تلفزيونات مزودة بمعالجات ذكاء اصطناعي وتقنية تحسين الصورة، إلى جانب أجهزة ‘Bespoke AI’ التي تسهم في تحسين حياة المستخدم اليومية.



كما تعمل الشركة على توسيع منظومة ‘SmartTh ings’ لتقديم تجارب اتصال موحدة تشمل منتجاتها الخاصة والأجهزة المتنوعة من الشركات الأخرى. ويتيح هذا التكامل تقديم مزايا كبيرة لا تقتصر على الراحة فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل الحفاظ على الطاقة وتوفير حلول متطوّرة لرعاية الأسرة.

وباعتبارها رائدة في قطاع أشباه الموصلات، تستثمر سامسونج بقوة في البحث والتطوير لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبفضل منتجات الذاكرة المبتكرة مثل DDR5، وGDDR7، وHBM3E، وLPDDR5X، والجيل السابع من V-NAND، ومعالجات Exynos SoC، ومستشعرات الصور عالية الدقة، تعمل سامسونج بشكل استباقي على تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي للخوادم والأجهزة.

أما على صعيد استراتيجية العلامة التجارية، فقد حظيت الشركة بالتقدير لنجاحها في الحفاظ على قيم ثابتة وتأسيس علاقات حقيقية مع العملاء.



وتولي سامسونج اهتماماً كبيراً بتنفيذ أنشطة ومبادرات بيئية من خلال اعتماد مواد معاد تدويرها عبر مختلف فئات المنتجات. كما شاركت في مبادرات عالمية وتعاونت مع قادة الصناعة لتحقيق أهداف مثل تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الأجهزة. وقد حصلت جهود سامسونج في مجال الاستدامة، فضلاً عن تعزيزها لثقافة مؤسسية متنوعة، على تقييمات إيجابية.



الجهود التي حظيت بتقدير في كل قطاع من قطاعات أعمال سامسونج

الهواتف المحمولة



• قيادة عصر الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة مع تقنية ‘Galaxy AI’ بعد طرح سلسلة ‘Galaxy S24’

• تعزيز تقنية ‘Galaxy AI’ من خلال تجربة الطي الفريدة لأجهزة ‘Galaxy Z Fold6’ و‘Z Flip6’

• تعزيز الريادة في الذكاء الاصطناعي للصحة عبر إطلاق ‘Galaxy Ring’ وسلسلة ‘Galaxy Watch’ الجديدة

الشبكات

• تعزيز الريادة في شبكات النفاذ الراديوي الافتراضية ‘vRAN’ وشبكات الوصول المفتوحة ‘Open RAN’

• قيادة عملية توحيد المعايير التقنية لشبكات ‘6G’

• الابتكار المستمر في تطوير تقنيات لدعم استخدامات متعددة لشبكات 5G، بما في ذلك البث المباشر والألعاب

• تعزيز الشراكات مع الشركات والعملاء، والتركيز على الجوانب المستدامة لتقنيات الشبكات من سامسونج

شاشات العرض

• ترسيخ الريادة العالمية في أسواق التلفزيونات وأجهزة الصوت ‘soundbar’

• الابتكار المستمر في منتجات مثل تلفزيونات الذكاء الاصطناعي ‘AI TVs’ وشاشات ‘MICRO LED’ وجهاز ‘Music Frame’

• تحسين تجربة المشاهدة باستخدام تقنيات متطورة، بما في ذلك تحسين الجودة بالذكاء الاصطناعي ‘AI upscaling’ وتقنية مضخم الصوت النشط ‘Active Voice Amplifier Pro’

• تعزيز مكانتها كشريك أساسي في قطاع الألعاب من خلال شراكات متعددة

• تعزيز الأمان والخصوصية باستخدام تقنية ‘Samsung Knox’

الأجهزة الرقمية

• الحفاظ على الريادة العالمية في فئات مثل الثلاجات والغسالات من خلال الابتكار المستمر وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

• تقديم تجربة قيمة مخصصة للمستخدمين من خلال أجهزة ‘Bespoke AI’

• تعزيز سهولة الوصول عبر ميزات مثل الفتح التلقائي للأبواب ‘Auto Open Door’ والتحكم الصوتي المحسن بواسطة ‘Bixby’

• توفير مزايا مثل كفاءة الطاقة من خلال وضع الذكاء الاصطناعي للطاقة في ‘SmartThings AI Energy Mode’، وتوسيع تجربة الاتصال عبر ‘SmartThings’ على المستوى العالمي

أشباه الموصلات

• تقديم أول منتجات مثل ‘GDDR7 DRAM’ و‘HBM3E DRAM’ و‘LPDDR5X DRAM’ والجيل التاسع من ‘V-NAND’ في الصناعة، وترسيخ الريادة في السوق لعصر الذكاء الاصطناعي

• التقدم المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل مستشعرات ‘ISOCELL Auto 1H1’، المصممة خصيصًا لتطوير المركبات ذاتية القيادة

• تجاوز توقعات العملاء من خلال الإطلاق المستمر لمنتجات تخزين استثنائية للمستهلكين مثل ‘990 EVO’ و‘SSD T9’