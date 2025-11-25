شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

وقال شركس خلال مناقشة موازنة البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن سعر الصرف ثابت بسبب قوة المؤشرات الاقتصادية، وسياسات البنك المركزي التي حافظت على سعر صرف مستقر.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني يواصل النمو رغم كل الظروف والعوامل الجيوسياسة في العالم والمنطقة.
وأشار شركس إلى ثقة المؤسسات المالية الدولية في الأردن بسبب الإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة.
وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الأردن خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الأردني.
