سامسونج تظهر إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الشاشة الكروية في لاس فيغاس قبل فعالية Unpacked 2024

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الوكيل الإخباري - قبل إنعقاد فعالية Galaxy Unpacked في 17 يناير ومع إنطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، تقوم سامسونج بإظهار إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وللاحتفال بالعصر الجديد من ابتكاراتGalaxy ، تعاونت سامسونج مع Marvel Studios من خلال الجزء الثاني لمسلسل What If…? الذي يتم بثه فقط علىDisney+ ، وذلك لعرضه على الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيغاس في 8 يناير.مع اسخدام شخصية Marvel الشهيرة Doctor Strange ، تمت إضاءة أفق مدينة لاس فيغاس للإشارة إلى إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستتوفر قريبًا لمستخدمي Galaxy في جميع أنحاء العالم. وسيتم الكشف عن إمكانات جديدة لا حصر لها من Galaxy AI بطريقة مختلفة كلياً.وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تسويق Mobile eXperience Business في سامسونج للإلكترونيات: "نستهل حقبة جديدة من الابتكار في Galaxy Unpacked، حيث نقدم تجارب الذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول بشكل لم يسبق له مثيل. وستعمل تقنية Galaxy AI على تمكين المستخدمين في كافة جوانب الحياة، حيث سلطت هذه الحملة الضوء على إحدى الطرق التي نتبعها في تطوير وريادة تكنولوجيا الهاتف المحمول من خلال تعاون خاص مع شريك طويل الأمد في صناعة التكنولوجيا، والذي سيتم الكشف عنه قريبًا."تمتع بمشاهدة فيديو الحملة العالمية أدناه وندعوك للإطلاع على المزيد من الاكتشافات الجديدة بمشاركة Doctor Strange من خلال متابعة القنوات الخاصة بـسامسونج Galaxy على قنوات التواصل الاجتماعي.عصر جديد قادم معGalaxy AI ، لا تفوت فعالية Galaxy Unpacked في 17 يناير.