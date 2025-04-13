سامسونج تكشف عن مجموعة جديدة من الثلاجات الذكية بشاشات مدمجة وتقنية رؤية معزّزة بالذكاء الاصطناعي

هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات الثلاجات من حيث النوع وأحجام الشاشات، نوسّع نطاق الخيارات لتلبية احتياجات المنازل المختلفة. ويمكن للمستهلكين الاستمتاع بمرونة أكبر في اختيار تصاميم الثلاجات، مع الاستفادة من تجربة المنزل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها سامسونج."
طريقة أذكى لإدارة الطعام، المنزل، التواصل العائلي والترفيه
تأتي ثلاجات سامسونج الجديدة مزوّدة بشاشة ‘AI Home’ intuitive بقياس 9 بوصات، إلى جانب شاشات ‘Family Hub’ بقياسي 32 أو 21.5 بوصة، وقد تم تصميمها لتعزيز أربعة مجالات رئيسية في الحياة اليومية: الطعام، المنزل، التواصل العائلي، والترفيه. وفيما يتعلّق بالطعام تحديداً، فقد تم تزويد هذا الجانب بقدرات محسّنة من ميزة ‘AI Vision Inside’، التي باتت تتعرّف الآن على أربعة عناصر غذائية إضافية، ليصل عدد العناصر القابلة للتعرّف إلى 37 نوعاً. وإلى جانب المنتجات الطازجة، أصبحت الميزة قادرة أيضاً على التعرّف على المنتجات الغذائية المُعالجة. وبفضل هذه الترقية، يمكن للثلاجات المزوّدة بـ ‘AI Vision Inside’ المحسّنة أن تتعرّف على المنتجات المُعالجة التي يتم وضعها بشكل متكرّر، وتوصي المستخدمين بحفظها ضمن قائمة مخصصة تحمل أسماء محددة، وبسعة تصل إلى 50 منتجاً. واستناداً إلى هذه القائمة المُحدّثة، تقدّم الشاشة توصيات مخصّصة للوصفات والتخطيط للوجبات، ما يجعل تجربة الطهي في المنزل أكثر سلاسة وتخصيصاً.
وبالإضافة إلى الجانب المتعلّق بالطعام، تُعزّز الشاشات أيضاً من قدرات الاتصال ضمن المنزل الذكي. إذ تتيح أحدث التقنيات تكاملًا أعمق داخل منظومة المنزل الذكي، ما يجعل الثلاجة مركزاً أساسياً يمكن من خلاله التحكم بالأجهزة المتصلة في جميع أنحاء المنزل. ومع دمج ميزة ‘Map View’، بات بإمكان المستخدمين مراقبة أجهزة سامسونج والتحكم بها، إلى جانب أجهزة المنزل الذكي الأخرى من الأطراف الثلاثة، مثل الإضاءة والمقابس الذكية. كما تتضمّن الثلاجات ميزة ‘SmartThings Energy’ التي تساعد المستخدمين على تتبّع استهلاك الطاقة وتحسينه، ما يسهّل تحقيق الكفاءة في الحياة اليومية. وتوفّر الشاشة الذكية وصولًا مباشراً إلى مجموعة واسعة من المعلومات حول المنزل، إلى جانب إمكانية استخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد Bixby.
كما تُضيف ميزة ‘Daily Board’ الجديدة بعداً عملياً يُبقي جميع أفراد العائلة على اطلاع واتصال دائم. فبفضل وجودها في قلب المنزل، توفّر شاشة الثلاجة تحديثات فورية على مدار اليوم، سواء كانت حالة الطقس وجدول المهام في الصباح قبل التوجّه إلى العمل، أو تقارير استهلاك الطاقة في المساء. ويمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى جداولهم عبر الأوامر الصوتية، وتلقّي ردود مخصّصة وفقاً لمستخدم الجهاز. حيث يمكن لـ Bixby التعرّف على صوت كل فرد من أفراد العائلة والرد وفقاً له، ليكون بذلك مساعداً ذكياً يخدم الجميع بشكل جماعي، ويفهم احتياجات كل شخص بشكل فردي. وتتضمّن المزايا الموجّهة للعائلة أيضاً معرضاً مشتركاً لحفظ الذكريات القيّمة، بالإضافة إلى تقويم يساعد في تنظيم الجدول اليومي.
كما تُعيد ثلاجات سامسونج الجديدة تعريف تجربة الترفيه في المطبخ، حيث تتيح للمستخدمين البقاء على تواصل واستمتاع أثناء الطهي أو قضاء الوقت مع العائلة. ومع دمج تطبيق Spotify، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى موسيقاهم المفضلة أو البودكاست مباشرةً من خلال الثلاجة. كما تتيح ميزة ‘SmartView Mirroring’ مشاركة الشاشة بسلاسة من الهواتف الذكية أو أجهزة تلفزيون سامسونج. وتوفّر ميزة المعرض المخصّصة إمكانية عرض الصور العائلية المفضلة، ما يُضفي لمسة شخصية على أجواء المطبخ.
الجيل القادم من تقنيات التبريد
تم تصميم الثلاجة ذات الأربعة أبواب لتلبية احتياجات الأسر العصرية من خلال مجموعة من الميزات المبتكرة. وتتيح شاشة ‘AI Home’ بقياس 9 بوصات، والموجودة في طرازات مختارة، تكامل الثلاجة بسلاسة مع منظومة المنزل الذكي. وتتميّز الطرازات المزوّدة بتقنية ‘Hybrid Cooling’ بالحفاظ على الخضروات والفاكهة طازجة لفترات أطول، مع توفير مساحة إضافية داخلية بفضل استخدام وحدة Peltier المدمجة صغيرة الحجم للتبريد. وبالاعتماد على كل من الضاغط التقليدي ووحدة Peltier معاً، تتيح تقنية ‘AI Hybrid Cooling’ إمكانية تبريد إضافي عند الحاجة، مثل ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة أو توقّع ذلك من قِبل الذكاء الاصطناعي. وعند تخزين كميات كبيرة من المشتريات بعد التسوّق، أو تكرار فتح الباب خلال فصل الصيف، تعمل وحدة Peltier إلى جانب الضاغط للمحافظة على درجة حرارة داخلية مستقرة.
كما تأتي الثلاجة ذات الأربعة أبواب بتصميم Kitchen Fit سهل التركيب، حيث لا يتطلّب سوى مسافة بسيطة لا تتجاوز 4 ملم من الجوانب و20 ملم من الأعلى. وقد تم تعزيز أبواب الثلاجة بتقنية العزل SpaceMax™، التي تعتمد على عزل عالي الكفاءة بكمية أقل، ما يوفّر مساحة إضافية في الأبواب بنسبة تصل إلى 56% مقارنة بالطرازات السابقة، أي ما يعادل 10 لترات من السعة الداخلية. ويستمتع المستخدمون بمزيد من الراحة بفضل الباب الواسع الذي يُفتح بزوايا تتجاوز 90 درجة، إلى جانب مساحة العرض الخاصة لحفظ المواد المستخدمة بشكل متكرّر.
وتتوفر ثلاجة الباب الفرنسي ذات الأربعة أبواب، التي سيتم إطلاقها في أمريكا الشمالية، بعدّة تكوينات تشمل شاشة ‘Family Hub’ بقياس 32 بوصة، وشاشة ‘AI Home’ بقياس 9 بوصات، ما يمنح المستخدمين مرونة في اختيار ما يتناسب مع تصميم مطبخهم. وتوفّر ميزة فتح الباب تلقائياً إمكانية الوصول إلى داخل الثلاجة بكل سهولة من خلال لمسة خفيفة فقط، ما يجعلها خياراً عملياً للجميع وفي مختلف الظروف. كما تضم الثلاجة رُكن المشروبات الذي يحتوي على موزّع مياه، بالإضافة إلى إبريق تعبئة تلقائي بسعة 1.4 لتر، آمن للغسل في غسالة الصحون وخالٍ من مادة BPA. ولا يقتصر دور هذا الإبريق على توفير مياه نقية ومفلترة في كل الأوقات، بل يتيح أيضاً إمكانية إضافة الفواكه أو الأعشاب لتمنح الماء نكهة منعشة.
كما توفّر ثلاجة جنباً إلى جنب خيارات متعددة من الشاشات، تشمل شاشة ‘Family Hub’ بقياس 21.5 بوصة، وشاشة ‘AI Home’ بقياس 9 بوصات. ويتميّز هذا الطراز بباب يُفتح تلقائياً وبزاوية واسعة، ما يُسهّل الوصول إلى المواد المخزّنة، وهو مصمّم خصيصاً للمستخدمين الذين يفضّلون سهولة الوصول والتنظيم داخل الثلاجة. وتأتي طرازات مختارة من السوق الأوروبية مزوّدة بتقنية Hybrid Cooling – كما هو الحال في ثلاجة الأربعة أبواب، وذلك للحفاظ على نضارة الطعام من خلال الحدّ من تقلبات درجات الحرارة.
وتدعم أنواع الثلاجات الثلاثة جميعها ميزة وضع الطاقة الذكي ‘AI Energy Mode’، والتي تتيح للمستخدمين تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10% إضافية. ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيل هذا الوضع بشكل دائم، أو فقط عند توقّع تجاوز فواتير الكهرباء للحدّ المحدد مسبقاً.
ومن خلال هذه الحلول المبتكرة الجديدة، تواصل سامسونج دفع حدود الابتكار في عالم المطابخ الذكية، حيث تحوّل الثلاجة إلى مركز ذكي يعزّز إدارة الطعام، وتكامل المنزل الذكي، وتجربة الترفيه. وبمزجها بسلاسة بين راحة الاستخدام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة، تُعيد سامسونج تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزتهم المنزلية، لتجسّد رؤية المستقبل في عالم المنازل الذكية.
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