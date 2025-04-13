سامسونج تكشف عن مجموعة جديدة من الثلاجات الذكية بشاشات مدمجة وتقنية رؤية معزّزة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق العالمي لأحدث مجموعة من الثلاجات الذكية، في خطوة تعزّز رؤيتها "شاشات للجميع في كلّ مكان" التي كشفت عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025. ويشمل هذا التوسّع إدراج شاشة ‘AI Home’ بقياس 9 بوصات في ثلاجات الباب الفرنسي بأربعة أبواب، وثلاجات الباب الفرنسي، وثلاجات جنباً إلى جنب. كما تم تعزيز شاشة ‘Family Hub’ في طرازات مختارة من ثلاجات الباب الفرنسي وثلاجات جنباً إلى جنب. وتتضمّن طرازات مختارة من ثلاجات الباب الفرنسي بأربعة أبواب وثلاجات الباب الفرنسي ميزة محسّنة تحت اسم ‘AI Vision Inside’، تُسهِم في تحسين التعرّف على الأطعمة وتبسيط تخطيط الوجبات، لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة داخل المطبخ.

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هذا وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات الثلاجات من حيث النوع وأحجام الشاشات، نوسّع نطاق الخيارات لتلبية احتياجات المنازل المختلفة. ويمكن للمستهلكين الاستمتاع بمرونة أكبر في اختيار تصاميم الثلاجات، مع الاستفادة من تجربة المنزل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها سامسونج."



طريقة أذكى لإدارة الطعام، المنزل، التواصل العائلي والترفيه

تأتي ثلاجات سامسونج الجديدة مزوّدة بشاشة ‘AI Home’ intuitive بقياس 9 بوصات، إلى جانب شاشات ‘Family Hub’ بقياسي 32 أو 21.5 بوصة، وقد تم تصميمها لتعزيز أربعة مجالات رئيسية في الحياة اليومية: الطعام، المنزل، التواصل العائلي، والترفيه. وفيما يتعلّق بالطعام تحديداً، فقد تم تزويد هذا الجانب بقدرات محسّنة من ميزة ‘AI Vision Inside’، التي باتت تتعرّف الآن على أربعة عناصر غذائية إضافية، ليصل عدد العناصر القابلة للتعرّف إلى 37 نوعاً. وإلى جانب المنتجات الطازجة، أصبحت الميزة قادرة أيضاً على التعرّف على المنتجات الغذائية المُعالجة. وبفضل هذه الترقية، يمكن للثلاجات المزوّدة بـ ‘AI Vision Inside’ المحسّنة أن تتعرّف على المنتجات المُعالجة التي يتم وضعها بشكل متكرّر، وتوصي المستخدمين بحفظها ضمن قائمة مخصصة تحمل أسماء محددة، وبسعة تصل إلى 50 منتجاً. واستناداً إلى هذه القائمة المُحدّثة، تقدّم الشاشة توصيات مخصّصة للوصفات والتخطيط للوجبات، ما يجعل تجربة الطهي في المنزل أكثر سلاسة وتخصيصاً.



وبالإضافة إلى الجانب المتعلّق بالطعام، تُعزّز الشاشات أيضاً من قدرات الاتصال ضمن المنزل الذكي. إذ تتيح أحدث التقنيات تكاملًا أعمق داخل منظومة المنزل الذكي، ما يجعل الثلاجة مركزاً أساسياً يمكن من خلاله التحكم بالأجهزة المتصلة في جميع أنحاء المنزل. ومع دمج ميزة ‘Map View’، بات بإمكان المستخدمين مراقبة أجهزة سامسونج والتحكم بها، إلى جانب أجهزة المنزل الذكي الأخرى من الأطراف الثلاثة، مثل الإضاءة والمقابس الذكية. كما تتضمّن الثلاجات ميزة ‘SmartThings Energy’ التي تساعد المستخدمين على تتبّع استهلاك الطاقة وتحسينه، ما يسهّل تحقيق الكفاءة في الحياة اليومية. وتوفّر الشاشة الذكية وصولًا مباشراً إلى مجموعة واسعة من المعلومات حول المنزل، إلى جانب إمكانية استخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد Bixby.