سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن موعد انعقاد "مؤتمر مطوري سامسونج" بدورته العاشرة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن موعد انعقاد مؤتمر مطوري سامسونج 2024 (SDC24) بدورته العاشرة والذي سيقام في مركز مؤتمرات سان خوسيه ماكنري في كاليفورنيا بتاريخ 3 أكتوبر. وبمناسبة مرور عشر سنوات على أول دورة للمؤتمر، سيحتفي الحدث بعقد من الابتكار والتعاون مع المطورين والشركاء والعملاء، وسيركّز على طرق لتحقيق أقصى استفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.



ويمكن متابعة البث المباشر للخطاب الرئيسي لمؤتمر مطوري سامسونج 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 3 أكتوبر. وسيركز العرض التقديمي على أحدث فرص الابتكار عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك كيفية استغلال SmartThings وGalaxy AI وKnox وTizen لتطوير حلول متقدمة. كما سيستكشف العرض كيف يمكن للمطورين استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات وخدمات جديدة تُحدث تحولاً جذرياً، مع الاستفادة من منصات سامسونج الموثوقة.



وسيفتتح جونغ-هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج، مؤتمر مطوري سامسونج 2024 بكلمة رئيسية تحتفي برؤية سامسونج التي تتمحور حول تمكين الجميع من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستركز الكلمة على توفير تجربة ذكاء اصطناعي شاملة عبر الأجهزة المتعددة، تهدف إلى تقديم مستوى أعلى من الخصوصية والأمان عبر الهواتف المحمولة، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية. كما سيتناول هان المبادئ الأخلاقية التي تشكل أساس تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سامسونج، ما يبرز التزام الشركة بالابتكار المسؤول. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك مجموعة من المتحدثين المتميزين في هذا الحدث، ومنهم:

•ديهيون كيم، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مركز أبحاث سامسونج العالمي للذكاء الاصطناعي

•سالي هيسون جونغ، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم البحث والتطوير الإطاري في وحدة أعمال "Mobile eXperience Business"

•مون سو كيم، نائب الرئيس، رئيس قسم بحث وتطوير التطبيقات في وحدة أعمال "Visual Display Business"

•أليكس واي لي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم تجربة العرض المرئي في وحدة أعمال "Visual Display Business"

•يونغ آه لي، نائب الرئيس ورئيس قسم تجربة المستخدم في وحدة أعمال "Digital Appliances Business"

•هو بوم كوان، نائب الرئيس ورئيس قسم المنصات في قسم الأبحاث في سامسونج

•جايون جونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس SmartThings، مركز منصة الأجهزة

•شين بايك، رئيس ضمان الأمن، مركز منصة الأجهزة، وغيرهم الكثير



وبالإضافة إلى الخطاب الرئيسي، سيتضمن المؤتمر جلسات عمل تفاعلية مفتوحة تتيح للحضور فرصة التعاون واكتشاف أحدث منصات وخدمات سامسونج الموجهة للمطورين، مثل SmartThings وSamsung Health وTizen وغيرها.



وستوفر هذه الجلسات للمتخصصين فرصة للتعمق في أحدث التطورات والابتكارات البرمجية، كما سيتعرف المشاركون على كيفية الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها سامسونج لفتح آفاق جديدة من الفرص.

كما ستُعقد مجموعة من الجلسات على المسرح المفتوح، حيث سيتمكن المشاركون من الاستفادة من رؤى الخبراء المتعلّقة بالمجال، وسيحصلون على فرصة للقاء إحدى الضيوف المتحدثين المميزين. كما ستُقدم عروض توضيحية عملية لأحدث المنتجات والخدمات في Tech Square.



أمّا في "Code Lab"، فسيحظى المطورون بفرصة استكشاف أدوات جديدة ومثيرة ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs). كما سيتمكنون من تجربة أحدث منصة تعليمية لمطوري سامسونج، التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، ما يتيح للمشاركين اللعب والتعلم وتطوير مهاراتهم بشكل أعمق.



وسيتم بث الكلمة الرئيسية مباشرة عبر "Samsung YouTube" وموقع "Samsung Developer" خلال الحدث.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر مطوري سامسونج 2024، يرجى زيارة http://developer.samsung.com/sdc

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